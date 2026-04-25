農民看天吃飯2-1》農業保險冷清 苗栗2大作物投保面積連1成都不到

過去柑橘落果之農損災情。（資料照）

記者彭健禮／苗栗專題報導

俗話說，農民看天吃飯。政府考量當今氣候環境變遷劇烈，2015年起推行農業保險，鼓勵並補助農友投保，盼分散農民經營風險，然苗栗縣除了政策型之水稻、高粱保險，其他商業型農作物項目反應冷清，栽種面積前兩大的高接梨、柑橘，最高年度的投保面積連一成都不到。地方認為，如何提升理賠合理性、貼近農民實際風險，並強化投保誘因，將是政策推動的關鍵。

苗栗縣目前10項農作物納入農業保險，政策型保險以水稻收入保險（基本型），自2022年起取代水稻天然災害現金救助，全面納保，保費由農業部全額補助；另屬政策型的高粱因屬契作，加上種植面積較小，投保狀況也相對單純。

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然而，西瓜、梨、芒果、柚、柑橘、水芋及蜂等其他商業型農作物保險則明顯冷清，即便保費由農業部補助二分之一、苗縣府補助三分之一，農民僅需負擔六分之一，但投保意願低迷。

以苗栗縣兩大經濟作物為例，高接梨栽種面積約1200公頃，歷年最高投保面積僅約95公頃，占比7.9％；柑橘栽種面積約1500公頃，最高投保面積更僅約20公頃，占比1.3％。

大湖地區農會推廣部主任胡智郎表示，縣內高接梨嫁接通常在每年12月至隔年2月，此時期易受低溫「寒害」，農友多半投保「梨穗」；梨果部分，農友往往考量理賠條件門檻高，而興趣缺缺。

三灣鄉農會總幹事謝杏玲則說，農作物本身的經濟價值，也影響農友投保意願，像鄉內高接梨投保每年約20來件，但柑橘投保掛零。

此外，理賠機制與實際災損落差，也影響農民信心。縣府農業處副處長蔡政新舉例，前年凱米颱風期間，苗栗水梨災損金額居全國第三，卓蘭地區約200公頃受損，但因氣象觀測站設於獅潭，測得風速未達理賠門檻，與農民實際受災情形不符，引發爭議。

另一方面，今年起天然災害現金救助標準調整，梨果每公頃救助金由9萬元大幅提高至19萬5000元，也可能進一步降低農民投保誘因。

高接梨穗嫁接期易受寒害而致農損。（資料照）

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