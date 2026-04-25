四技二專統測6.5萬考生今上陣！應考必備、注意事項看這裡

四技二專統測今起登場。（資料照）

115學年度四技二專統一入學測驗今起2天舉行，此次共有超過6.5萬人報名。技專校院入學測驗中心特別提醒考生須攜帶准考證正本及文具，成績單將於5月12日公布。

依據試程安排，不同群類分別於今日第一節考專業科目（二）、第二節考國文、第三節考英文；明日第一節考專業科目（二）、第二節考數學、第三節考專業科目（一）、第四節考專業科目（二）。

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技專校院入學測驗中心提醒，准考證正本為考生每節應試必要文件，考生應攜帶准考證入場應試，並備妥文具。而考試期間勿將耳機、手機及智慧型手環、智慧型手錶、智慧型眼鏡等穿戴式電子裝置帶入試場；如不慎攜帶入場，請先關閉鬧鈴功能，並關機或將電池拔出，再放置於「臨時置物區」，以確保不會發出聲響。

當預備鈴（鐘）響起，考生即可進入試場，請迅速對號入座；在考試開始鈴（鐘）響前，切記不可以翻閱試題本、書籍或紙張，也不可以書寫、劃記、作答或未經監試人員許可逕行離座。考試開始鈴（鐘）響起，考生即可開始作答，考試結束鈴（鐘）響畢時，應即停止作答且雙手離開桌面；歷年皆有考生將答案寫在試題本，待聽到考試結束鈴（鐘）響時，已來不及在答案卡（卷）作答。

此外，除試題本及答案卡（卷）外，請考生不要在准考證或文具等處標示、抄錄題目或答案。試題本及答案卡（卷）不可攜出試場外，考生離場時應全部繳回。特別在設計群專業科目（二）「基本設計實習、繪畫基礎實習、基礎圖學實習」考試，考生不可以攜帶色票（卡）或含有與考試內容相關文字或符號之物件，並注意各題作答指定範圍，未於指定範圍作答之內容不予計分。

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