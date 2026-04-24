成大學生會選舉公報出爐 「最佳辯士」回歸戰場對決校園改革

國立成功大學115學年度第34屆學生會正副會長選舉公報出爐，規格不輸公職選舉公報。（擷取自成大學生會選舉公報）

國立成功大學115學年度第34屆學生會正副會長選舉備受矚目，不僅候選人背景引發討論，選務流程更展現高度制度化，從競選公告、號次抽籤到今（24）日選舉公報發布，完整程序規格不輸地方公職選舉，展現校園民主成熟度。

本屆選戰最大亮點之一，是曾因備審資料「最佳辯士」風波引發爭議的台中楊姓同學，在考取醫學系後再度站上勵志舞台，與政治系陳姓女學生搭檔參選，抽中2號。兩人主打「從學生權益出發，打造更具歸屬感的成大校園」，提出「學權有感」政見，包含推動學期成績等第制、評估16週制等改革方向，盼與國際接軌並減輕學生學習壓力。楊同學還在公報KUSO自爆「機車駕照考了3次但汽車路考1次就100分」。

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抽中1號的候選人組合是邱祐仁與劉啟曆。邱祐仁就讀生物科技與產業科學系，現任學生會會長部秘書，過去曾任大園國際高中學生議會議長、棒球校隊副隊長，兼具公共參與及體育表現，展現文武全才多元能力；競選政見包括爭取⽣理假延⻑⾄每⽉3天，重啟18、16週議題討論，推動宿舍熱水時段延⻑等。

值得注意的是，2組會長候選人皆為大一學生即投入會長選舉，歷屆相當罕見，也讓這次選舉更添新世代參與的象徵意義。

面對對手的高度關注與話題性，邱祐仁表示，對方並非外界所形容的負面形象，實際互動中展現出正直與熱情，期待雙方能以理性競爭進行一場「君子之爭」，共同促進校園民主風氣。

學生會選舉委員會主委李俊儒表示，選務團隊透過分工合作完成各項籌備工作，期盼建立校園自治風氣典範；後續將於5月4日舉行政見發表會與辯論會，並於5月6日至8日開放線上投票，預計5月8日公布選舉結果，選戰也將進入最後決勝階段。

第34屆成大學生會正、副會長第一號候選人邱祐仁與劉啟曆競選照。（擷取自IG帳號＠ncku_su_candidate）

楊同學的競選政見。（擷取自成大學生會選舉公報）

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