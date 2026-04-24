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    克服疫情、缺工等挑戰即將通車 北市捷運局：信義線東延段可用度達100％

    2026/04/24 19:38 記者董冠怡／台北報導
    台北市捷運局表示，信義線東延段已在2月13日完成穩定性測試，「可用度達到100%」。（捷運局提供）

    台北市捷運局表示，信義線東延段已在2月13日完成穩定性測試，「可用度達到100%」。（捷運局提供）

    台北捷運「信義線東延段」今年第一季無法通車，延至最快6月底。台北市捷運工程局今（24）說明，施工期間遇到包括疫情、缺工與缺料、土方之亂等諸多不利因素影響，在確保安全與穩定的情況下，工程團隊攜手合作每日開會檢討緊盯進度，2月完成穩定性測試，「可用度達到100%」，目前尚待初、履勘，至宣布通車間隔約需1個月。

    捷運局表示，施工期間受到一例一休、疫情、缺料及缺工，近期又有水電大缺工、土方之亂及中東戰事等大環境影響，以及施作過程中遭遇的地質不利因素，採取增購潛盾機、各系統工項同步平行作業，以及增加專業工班等方式精進。

    捷運局指出，為確保捷運安全與穩定無虞，捷運局同仁及廠商不眠不休攜手合作，每日召開檢討會議，緊盯進度戮力達成目標，2月13日完成穩定性測試，「可用度達到100%」，懇請各界理解所有施工人員的辛苦與努力。

    捷運局補充，台北捷運公司接續辦理營運前模擬演練中，交通局5月10日召開初勘委員會，即可決定初勘日期，由初勘到交通部履勘、宣布通車，間隔約一個月，若一切順利，最快約6月底通車。

    台北市捷運局說明，信義線東延段施工期間受一例一休、疫情、缺料及缺工影響，近期又有水電大缺工、土方之亂及中東戰事等大環境衝擊。（捷運局提供）

    台北市捷運局說明，信義線東延段施工期間受一例一休、疫情、缺料及缺工影響，近期又有水電大缺工、土方之亂及中東戰事等大環境衝擊。（捷運局提供）

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