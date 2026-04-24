朝野關切進口馬鈴薯 農業部：加工廠選別階段逐顆檢查 卓揆：檢疫標準未放寬

立法院院會行政院長卓榮泰（中）、經濟部長龔明鑫（右）、農業部長陳駿季（左）備詢。（記者陳逸寬攝）

台美貿易協定訂定美國進口加工用馬鈴薯檢疫新制，引發食安疑慮！行政院長卓榮泰日前在立法院備詢時提及將「逐顆檢查」，引發討論；朝野立委今在質詢中持續關切相關機制與資訊公開。農業部長陳駿季表示，所謂「逐顆檢驗」是指在加工廠選別階段進行逐顆檢視，整體仍維持三階段邊境把關與2至10％抽驗制度，並將依風險提高檢驗比例；卓榮泰則補充，未來馬鈴薯進口在美方出口檢疫與我方進口端檢驗標準均不會變鬆。

民進黨立委鍾佳濱、國民黨立委顏寬恆今在質詢中持續關切相關機制與資訊公開。陳駿季說明，加工馬鈴薯採三階段、兩部會雙重把關，第一關為美國輸出前，由檢疫單位確認無帶土、病蟲害、腐爛及發芽始可出關；第二關為抵台後海關邊境檢查，由農業部檢視病蟲害與芽體是否超標，若有病蟲害整批退運，有蟲害則薰蒸處理；若發現芽體則通報衛福部，若衛福部抽驗超標同樣退運。

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陳駿季也說，若僅芽體過長，業者可退運或提改善計畫，經指定場域並符合要求後，由檢疫人員監督開櫃，以輸送帶逐顆選別，發芽者剔除銷毀，其餘合格才可進入加工製造，因此「逐顆檢驗」是指在加工廠選別時逐顆檢視，若發現不合格即退運。

卓榮泰補充，業者相關作為屬於海關後續行為，仍在邊境檢疫檢驗範圍內。不論是部長的說明或委員的提問，相關內容其實都已在日前專報兩頁中清楚列明。他批評，剛剛藍委沒有看，不想看、看不懂、不會問就用這種叫罵的方式。

顏寬恆續問卓榮泰，針對馬鈴薯的抽驗比率是否仍維持在2％，另外，台灣每年進口約8萬公噸，主要來源為美國，佔比約6至8成，這8萬多公噸馬鈴薯是否會公布抽驗中發現發芽的比例？以及未來消費者能否清楚得知其來源與產地？

卓榮泰回應，未來美方出口與我方進口端檢疫標準維持不變，衛福部抽驗比例仍為2至10％；新增機制為，若整櫃僅少數發芽，可由農業部指定業者於特定加工廠內逐批、逐櫃、逐顆以輸送帶檢視，發芽者剔除並銷毀，其餘合格者才可使用。

陳駿季補充，發現發芽馬鈴薯會公布數量並讓消費者知悉；抽驗比例將依風險調整，必要時提高至20％或30％，農業部也會依風險將抽驗比例自60％起調整至80％至90％，強化查驗機制。

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