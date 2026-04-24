移工變「頭家」包地種菜致價格崩盤 農業部：將聯合稽查取消補助

民進黨立委陳素月今（24日）示警，外籍移工於台灣農村已變成「地下頭家」，自己包地種植販售，進而導致市場價格崩盤，也引發農藥超標、與青農爭地等問題。（記者陳逸寬攝）

民進黨立委陳素月今（24日）示警，外籍移工於台灣農村已變成「地下頭家」，自己包地種植販售，進而導致市場價格崩盤，也引發農藥超標、與青農爭地等問題。對此，農業部長陳駿季證實已掌握，將嚴查市場拍賣、取消非法農民補助，並啟動聯合稽查以防堵不法。

立法院會今天下午繼續進行施政總質詢。陳素月質詢時關切，過年期間走訪彰化田尾、埔鹽等地，民眾反映越南移工已成為「地下頭家」，自行種植後再壓低價格販售，導致蔬菜市場交易價格崩盤、被拉低。

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陳素月指出，除菜價問題外，更嚴重的是農藥使用的食安疑慮，例如去年颱風來襲前，雲林果菜市場曾發現多批為搶收而農藥超標的葉菜類；倘外籍移工不具備農藥管控期的觀念，或是未取得正確農藥，政府針對食安問題該如何溯源？

對此，陳駿季表示，今年初的菜價低迷，一大部分原因是颱風導致的過度集中種植，另一部分則是移工問題。有經營者將5厘地或1分地的合法農地交由移工經營與販售，農業部已掌握相關不法行為，此舉影響國內農民生活及農產品貿易，後續將與勞動部研議如何處置移工的非法作為。

關於移工包地亂象，陳駿季進一步說明，現在是合法掩護非法，透過類似「分潤」的概念，由合法的經營者提供移工經營，農業部已注意到批發市場拍賣的經銷人問題；未來也會嚴格檢視所有補助，不會給予將土地分潤給外籍移工的人；同時，農業部也考慮在適當時間點啟動聯合稽查。

農業部長陳駿季（左）證實已掌握，將嚴查市場拍賣、取消非法農民補助，並啟動聯合稽查以防堵不法。（記者陳逸寬攝）

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