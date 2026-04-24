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    首頁 > 生活

    從地球到星際！太空人林琪兒「降臨」成大 掀起1場無重力震撼

    2026/04/24 16:29 記者洪瑞琴／台南報導
    首位在台灣出生的美國 NASA 太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）博士，今日到訪成功大學並發表演講。（成大提供）

    首位在台灣出生的美國 NASA 太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）博士，今日到訪成功大學並發表演講。（成大提供）

    首位在台灣出生的NASA太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）博士今（24）日造訪國立成功大學並發表專題演講，掀起一波「星際熱潮」。這場由成大國際事務處主辦的「國際視野講座」，林琪兒博士現身說法，帶領現場聽眾展開一場超越地心引力的外太空之旅。

    講座中，他透過珍貴影像分享在太空站俯瞰地球的震撼經驗，描繪出地球邊緣弧線的壯麗景象，也生動講述無重力環境下進行科學實驗與日常生活的挑戰。林琪兒博士以深入淺出的方式，讓遙遠的太空科技變得具體可感，激發在場學子對未知領域的想像與探索熱情。他並鼓勵在場學生勇敢追逐夢想，只要持續努力，「太空並不遙遠」。

    這場講座開放報名後迅速額滿，看得出師生對這位「傳奇英雄」高度期待。現場互動氣氛熱烈，提問涵蓋太空醫學應用、立方衛星發展，以及如何在極端環境中維持心理韌性等議題。林博士皆以專業且幽默的方式回應，讓這場演講不僅是知識傳遞，更像是一段同行太空航程，為在場聽眾留下難忘的星際體驗。

    林琪兒發表演講，現場與成大師生互動熱烈。（成大提供）

    林琪兒發表演講，現場與成大師生互動熱烈。（成大提供）

    林琪兒博士現身說法，帶領現場聽眾進入一場超越地心引力的「外太空奇幻旅程」。（成大提供）

    林琪兒博士現身說法，帶領現場聽眾進入一場超越地心引力的「外太空奇幻旅程」。（成大提供）

    林琪兒博士在成大開講，師生熱烈參加，會場爆滿。（成大提供）

    林琪兒博士在成大開講，師生熱烈參加，會場爆滿。（成大提供）

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