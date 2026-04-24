台灣橋梁計畫第10場 諾獎得主梶田隆章：國際合作促科技進步

中央研究院辦理「台灣橋梁計畫」，近日邀請2015年諾貝爾物理獎得主、日本東京大學宇宙射線研究所教授梶田隆章演獎。（中研院提供）

中央研究院辦理「台灣橋梁計畫」，近日舉辦第10場講座，由2015年諾貝爾物理獎得主、日本東京大學宇宙射線研究所教授梶田隆章，分享科學如何跨越國界與文化、促進理解與合作，並以自身實驗室為例，強調科學研究擁有共通語言和價值觀，國際合作不僅能促成科技進步，更能樹立典範、有助推動人類瞭解。

梶田隆章以「基礎科學之國際合作：實務經驗分享」為題，除了點出科學合作超越政治與國界 已成為連結世界的共通語言；也談到微中子與重力波說明人類如何拓展對宇宙的認識邊界。

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中研院副院長周美吟致詞時指出，梶田教授深耕微中子（Neutrino）與重力波（Gravitational Wave）領域，研究過程需要藉助龐大且精密的探測設施，從建設到數據分析皆仰賴大規模國際合作，凝聚來自世界各地的學術力量，促使他致力於將科學化為世界語言，積極倡議和平。梶田教授鼓勵科學界，在追求進步的同時，也要承擔社會責任，促進人類互信，為世界的永續做出貢獻。

梶田以微中子領域的突破性研究成果獲諾貝爾獎。其研究始於神岡實驗（Kamiokande），原以探測質子衰變為目標，卻發現裝置對宇宙微中子的偵測具有高度敏感度，因而轉型為觀測宇宙微中子的實驗平台，後進一步推動建造規模更大的超級神岡（Super-Kamiokande）探測器，並與國際團隊長期觀測大氣微中子，首次發現微中子震盪現象，證實微中子具有質量。

研究成果推翻粒子物理學標準模型中「微中子無質量」的假設，並為理解宇宙物質與反物質不對稱提供重要線索。而下一代頂級神岡（Hyper-Kamiokande）計畫，則將進一步探究微中子與反微中子之間是否存在差異，以釐清宇宙物質起源問題，預計於2028年啟動。

在重力波研究方面，梶田指出，重力波觀測有助於深化對重力本質的理解，並開啟探索黑洞、中子星合併及超新星爆發等宇宙極端現象的新視野。他介紹日本KAGRA重力波計畫的特色，透過地下設置以降低地表震動雜訊，強調其作為以亞洲為主體的國際合作計畫，進一步強化全球重力波觀測網絡並提升天體事件的定位精確度。

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