NASA太空人林琪兒參訪成大 肯定台灣太空研發實力

出生於台灣的美國太空人林琪兒参訪成大立方衛星中心，專注聽取中心介紹。（記者洪瑞琴攝）

出生於台灣的美國太空總署（NASA）太空人林琪兒今（24）日參訪國立成功大學，走訪夏漢民太空科技中心及立方衛星研發中心，對成大在航太與太空科技領域的研發成果表達高度肯定。

林琪兒深入了解成大近年推動的太空科技發展。他肯定台灣在太空產業具備堅實基礎與潛力，特別是跨領域整合與人才培育。他也分享首次到訪台南，感受台南人的熱情。

請繼續往下閱讀...

隨著太空產業被列為台灣六大核心戰略產業之一，成大夏漢民太空科技中心整合工學院、資電學院與理學院研究量能，積極推動跨領域合作與前瞻技術研發，並透過國際合作與產學鏈結，加速技術落地與產業應用，同時培育新世代太空人才，參與國家太空計畫。

該中心目前已成為全台僅有兩個具備衛星自主研製能力的校級研究單位之一，更是唯一成功發射衛星且仍持續運行的校級研究中心，展現台灣學術界在太空科技領域的堅實實力。

此外，立方衛星研發中心亦與學界及產業界合作，協助國科會推動立方衛星（CubeSat）自主研發與技術驗證。敏求智慧運算學院執行副院長莊智清教授介紹近年來成果包括「台灣百合2號」、「台灣百合3號」成功實例，逐步累積台灣在小型衛星領域的關鍵技術能量。

下午林琪兒將於成大發表演講，全程以英語分享自身從求學到成為太空人的歷程。他曾從太空拍攝台灣，壯麗景色令人屏息，也讓他對故鄉充滿驕傲與感動。

林琪兒（左5）與立方衛星中心團隊合影。（記者洪瑞琴攝）

美國太空人林琪兒（左）與成大教授莊智清互贈紀念品，表達情誼。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法