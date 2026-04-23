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    首頁 > 生活

    NASA太空人林琪兒回台中 送上「台灣美照」：如迷霧中綠色珠寶

    2026/04/23 19:10 記者蔡淑媛／台中報導
    台灣出生的NASA太空人林琪兒，展示他從太空拍下的台灣照片，形容台灣是在迷霧中的綠色珠寶，美到令人屏息。（記者蔡淑媛攝）

    台灣出生的NASA太空人林琪兒，展示他從太空拍下的台灣照片，形容台灣是在迷霧中的綠色珠寶，美到令人屏息。（記者蔡淑媛攝）

    美國太空總署（NASA）太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）在台灣出生，今天參訪台中市前美軍聯勤招待所，並捐贈台中市府他從太空拍下的台灣照片，「從窗外看過去，無論怎麼看，地球都非常的美麗」，「照片中最重要的主角就是我們的台灣，可以說是一個在迷霧當中的綠色珠寶，美到令人屏息！深深感受到台灣的美」他也鼓勵台灣學子追逐太空夢，期待未來在太空見。

    「很高興能回到台中的家！」林琪兒的父母親分別是美國空軍與台中人，父母在台中清泉崗相識相戀，今天他在AIT處長谷立言陪同下，參訪美村綜合服務園區（前身為美軍聯勤招待所）。林琪兒說，他2歲半前住在台中，後來到國外，又到太空去，到外太空繞了很多圈，今天「回到台中圓滿人生」，感謝這次有機會回到台中的家，分享數十年來的經驗及回憶，感謝台中市熱烈歡迎他回家。

    林琪兒在NASA戰功彪炳，執行過300多項科學實驗，2022年在Crew-4任務中，擔任「自由號」指揮官，目前擔任詹森太空中心飛行作業局副局長，並在「阿提米絲2號」計畫中扮演訓練與家屬支持的關鍵角色。

    提到太空，林琪兒表示，現在是太空飛行、太空發展的黃金時代，之前圓滿完成阿提米絲2號任務，未來將以收集到的資料執行任務，最終要再度登月，他說，25年來來太空發展有長足的進步，主要歸與各國非常緊密的合作，希望與台灣有更多合作機會，包括在醫療、科技等方面都有更緊密的合作。

    林琪兒也鼓勵有太空夢想的台灣年輕人，繼續追求夢想，持續讀書、研讀，不論是在科學、科技、數學等領域繼續去鑽研，相信未來大家都可以在太空見。

    谷立言並陪同林琪兒到台中劉麵包廠拜訪創辦人劉哲基，接著參訪美村綜合服務園區，台中市長盧秀燕迎接。谷立言說，很興奮有機會歡迎林琪兒及夫人來台灣，去年5月在休士頓見面，對他在太空探索的貢獻，印象深刻，也很驚訝他與台灣有淵源；台美過去有如此密切合作的關係，未來在太空、科學等領域有進一步的合作與機會。盧秀燕則介紹美村綜合服務園區，力邀兩人參加9月4日開幕。

    劉麵包廠在美軍駐台期間曾協助供應麵包，「蘋果麵包」是代表性商品，劉哲基會中送上特製的星星造型麵包，林琪兒也回贈徽章、貼紙，場面熱絡，他說，小時候應該吃過劉哲基的麵包，現在才能長得強壯並成為一名太空人。

    NASA太空人林琪兒（右2）捐贈台中市府他從太空拍下的台灣照片。（記者蔡淑媛攝）

    NASA太空人林琪兒（右2）捐贈台中市府他從太空拍下的台灣照片。（記者蔡淑媛攝）

    林琪兒到台中劉麵包廠拜訪創辦人劉哲基，並送自己身穿太空裝的照片。（記者蔡淑媛攝）

    林琪兒到台中劉麵包廠拜訪創辦人劉哲基，並送自己身穿太空裝的照片。（記者蔡淑媛攝）

    林琪兒在谷立言、盧秀燕陪同下，參訪美村綜合服務園區（前身為美軍聯勤招待所）。（記者蔡淑媛攝）

    林琪兒在谷立言、盧秀燕陪同下，參訪美村綜合服務園區（前身為美軍聯勤招待所）。（記者蔡淑媛攝）

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