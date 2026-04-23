台灣跟進英國推「世代禁菸」法案？ 石崇良：需社會討論

衛福部長石崇良。（記者林志怡攝）

英國國會日前通過「菸草與電子煙法案（Tobacco and Vapes Bill）」，將禁止任何於2009年1月1日當日或之後出生的人購買菸草產品。對於台灣未來是否會跟進「世代禁菸」的做法，衛福部長石崇良表示，此一做法需要社會討論，會請國民健康署研究看看。

衛福部國健署2024年「國人吸菸行為調查結果」顯示，我國成年人吸菸率由2008年的21.9%降至2024年的12.8%，降幅達41.6%，但也發現我國男性吸菸率約由18歲以後逐年齡攀升，女性吸菸率則有在40至49歲年齡層驟升的情況，年輕男女性在成長過程養成的吸菸習慣之問題，值得重視。

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此外，我國已陸續規範大專校院以下學校，及大多數室內公共場所全面禁止吸菸，國健署指出，18歲以上成人的室內公共場所二手菸暴露率已大幅下降至2024年的3.2%，但因吸菸者改到室外非禁菸範圍之公共場所吸菸，一度造成室外非禁菸場所二手菸暴露率提升，但近年有逐漸下降的趨勢。

石崇良指出，菸是公認的致癌物，且不論劑量，只要接觸就會有致癌風險，近年來除了英國，紐西蘭等國也曾嘗試發布此類「世代禁菸」，而我國過去也持續進行菸害防制，並取得不錯的成效，以大幅降低成人吸菸率，禁菸場所訂定、管制也有相當成效。

然而，過去推動「世代禁菸」做法的國家中，僅馬爾地夫成功延續政策，最早有類似禁令的紐西蘭，則在2023年政黨輪替後，很快就推翻相關法律規範。石崇良表示，對於台灣是否跟進此一做法，還需要社會討論，後續會請國健署研究看看。

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