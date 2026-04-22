士林靈糧堂承租興建德武部落日照中心 預計2年後啟用

玉里鎮德武衛生室位於德武國小校園內，舊衛生室規劃要拆除新建日照中心，並整合原衛生室的預防保健業務，今天開部落會議取得諮商同意。（花蓮縣衛生局提供）

花蓮玉里鎮德武里的舊衛生室位於德武國小校園，花蓮縣衛生局與士林靈糧堂合作，依照長照法規定將活化舊衛生室，由縣府協助辦理土地分割後由靈糧堂承租並拆除舊建物、新建日照中心，以辦理日照及夜間喘息服務，今在部落辦諮商說明會取得同意，預計2年後完工啟用。

部落諮商會議共100多位族人參加，包括縣議員林玉芬、苓雅部落頭目邱水良、德武里長楊敏雄、玉里鎮民代表秀吉‧撒夫洛、德武國小校長李震遠、玉里鎮衛生所主任曹郁文、士林靈糧堂處長倪頌惠均出席。

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衛生局長朱家祥說，這將是花蓮縣第一座位於國小校園的長照服務，原建物是花蓮縣衛生局的德武衛生室，土地為國有財產署，將由士林靈糧堂承租後拆除興建新的日照中心，提供部落長輩日照服務、共餐，延緩長輩失能，如照顧者有需求也可申請夜間住宿喘息服務，預計提供日照服務23人、夜間喘息服務4床。

多數部落居民對於社區內就有日照中心都表達支持，但也擔心「衛生室會不會不見了」？對此花蓮縣府衛生局表示，舊衛生室拆除將蓋新的，將由士林靈糧堂出資，新的日照中心空間內會保留德武衛生室，也邀德武里長、德武國小家長參與空間規劃，會持續提供預防保健等業務，將待議會通過後就會辦理拆除，預計2年後完工啟用。

玉里鎮德武衛生室位於德武國小校園內，舊衛生室規劃要拆除新建日照中心，並整合原衛生室的預防保健業務，今天開部落會議取得諮商同意。（花蓮縣衛生局提供）

針對部落長輩擔心衛生室將來去留，縣府表示衛生室會整合進新的日照中心。（花蓮縣衛生局提供）

針對部落長輩擔心衛生室將來去留，縣府表示衛生室會整合進新的日照中心。（花蓮縣衛生局提供）

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