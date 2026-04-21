樟新水岸一期社宅品質惹議拖累二期興建 都發局：高標準保固

都發局表示，樟新水岸社宅一區共有192戶，截至今年3月底入住率達88.5%（台北市住都供新提供）

台北市都市發展局針對興建樟新水岸社會住宅二期，引起地方反彈，質疑里內已有水岸社宅一期，且興建品質不佳；都發局今（21）天表示，二期工程正辦理專案管理（含監造）技術服務案之招標程序，預計2026年7月決標，屆時會納入地方意見規劃，並取得交通影響評估核可，以不影響鄰近區域的交通順暢。

樟新里里長歐陽禾英在今年1月底與台北市長蔣萬安座談時就提案表態，反對都發局在里內興建樟新水岸二區社宅，今再由議員王欣儀轉交反對的意見書給都發局；內容指出水岸社會住宅一期192戶入住率不到6%，且興建品質差，自去年9月至今，報修案件已達81件，連維修過的地方都會再滲水。

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都發局表示，始終採取最高標準督導社宅維護品質，除已全數完成一期報修項目外，二期規劃將納入地方民意與社福設施，並嚴格執行交通評估，確保與地方共榮共好。

都發局表示，樟新水岸社宅一區共有192戶，自114年9月入住、11月起租以來，截至今年3月底入住率達88.5%。針對住戶反映的修繕需求，都積極追蹤處理。受理81件修繕紀錄中，屬於廠商保固責任的共30件，均已依最高標準，導入第三方驗屋制度並落實保固責任，確保居住無虞督導廠商修復完畢後結案；其餘51件屬物管諮詢及服務性案件，未涉及建築物結構或工程問題。

此外，二期工程目前正辦理專案管理（含監造）技術服務案的招標程序，預計2026年7月決標。待廠商定案後，將持續積極與當地里長及居民溝通，將地方意見考量納入規劃社會福利設施，以增進社區機能；在交通配套方面，將與專業團隊依照交通局建議，取得交通影響評估（交評）核可，確保社宅開發計畫能與在地生活環境和諧共融，不影響鄰近區域的交通順暢。

圖說：樟新水岸一期社宅品質備受質疑，入住半年多，維修通報達八十一件，圖為臉盆水龍頭下方滲水。（台北市議員王欣儀提供）

圖說：樟新水岸一期社宅品質備受質疑，入住半年多，維修通報達八十一件，圖為洗手台水管漏水。（台北市議員王欣儀提供）

圖說：樟新水岸一期社宅品質備受質疑，入住半年多，維修通報達八十一件。（台北市議員王欣儀提供）

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