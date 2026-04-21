甜度飆近20度！高雄鳳梨評鑑登場 35組精銳盡出、競爭激烈

高雄大樹區為鳳梨生產重鎮，品質馳名國際。（記者洪臣宏攝）

高雄地區鳳梨評鑑今（21日）登場，拜天候所賜，35組參賽鳳梨品質在伯仲之間，其中飆出19.9高甜度，或帶有果香，評審團傷透腦筋。大樹區農會表示，目前鳳梨在台北果菜市場平均拍賣價格為每公斤50至60元，表現不錯，鳳梨評鑑也為5月30日鳳荔節暖身。

大樹區鳳梨種植面積達上千公頃，為高雄最大的生產重鎮，每年大樹區農會舉辦的鳳梨評鑑均吸引各區果農參加，今天進行果品評鑑，從35組鳳梨選出15組，入圍者參與明天的田間管理及農藥檢測等，再由專家學者組成的評審團審議決定名次，過程相當嚴謹。

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評審委員、屏科大科技農業系助理教授蔡尚翰指出，今年參賽35組鳳梨的品質沒有很大落差，平均甜度15度以上，甚至有飆至19.9度，有些帶有果香。他指出，相較於東南亞國家氣候一致，台灣農民得面對颱風、豪雨、寒流等天災，氣溫變化也比較大，但台灣農民種植技術很強，總能繳出漂亮成績單。

大樹區農會總幹事歐幸娟表示，只要將獲獎獎盃PO上網路，訂單就如雪片般飛來，甚至盤商將車開進鳳梨田搶貨，且評鑑也給了果農技術交流平台，而為鼓勵有機肥料、生產履歷都會給予加分，因此果農參賽踴躍。

大樹區公所將於5月30、31日在姑山倉庫舉辦鳳荔季活動，歐幸娟說，每年4至6月為品嘗鳳梨最佳時機，5月25日還有玉荷包荔枝評鑑，同樣是高雄農業年度盛事。

鳳梨評鑑登場，為地方農業年度盛事。（記者洪臣宏攝）

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