台南沙崙啟動生態調查 驚見草鴞現蹤

熱相儀監測到的草鴞活動。（圖由台南市政府提供）

面對全球淨零轉型與產業升級趨勢，南市府在兼顧經濟發展與環境永續的前提下，秉持「生態先行、永續共榮」推動產業園區規劃與建設，因應沙崙地區未來開發委託專業團隊啟動生態調查，日前監測到草鴞活動。

市長黃偉哲指出，團隊針對沙崙地區啟動生態調查，盤點包含草鴞等各類生態資源，依調查成果規劃生態友善方案，包含穩定食源、推廣友善農業與降低人為干擾、異地補償、進行棲地營造工作等，並參與「南部科學園區沙崙生態科學園區生態保育協作平台」計畫，透過機關、專家學者及民間團體共同研商願景研擬、程序規劃及跨領域整合，取得最大共識。

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經發局長張婷媛表示，台糖沙崙農場總面積1千公頃，國家科學及技術委員會規劃設立「沙崙生態科學園區」，園區南側的二仁溪高灘地，市府中、長期以棲地保護多樣化，建立都市邊緣與綠地間的過度帶，持續監測棲地及潛在繁殖與覓食點。

沙崙農場目前為台糖種植果樹、牧草、苗木使用，為提高土地利用價值，針對區域整體開發定位，市府將秉持產業發展與生態保護並行，藉由生態保育溝通平台，持續與中央、環保團體及在地民眾溝通，透過科學調查、棲地避讓、施工管控與生態補償措施，兼顧國土保育、農業發展與產業需求，尋求最合適的永續方案，打造兼顧環境、經濟與社會的示範園區。

採用「回播調查」（Playback Survey） 生態調查方法進行現場調查工作，確認調查對象的存在、數量及位置等。（圖由台南市政府提供）

採用「熱像儀」等設備工具進行現場調查工作。（圖由台南市政府提供）

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