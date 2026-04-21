教育部推毒品唾液快篩試劑 新學期供學校使用

教育部次長朱俊彰（左）今日在紙風車青少年反毒記者會中表示，透過生動的戲劇，讓學生理解毒品危害。（記者林曉雲攝）

面對新興毒品快速變化，尤其「喪屍煙彈」引發社會關注，加上電子菸可能夾帶毒品入侵校園，教育部已與警政署合作，正採購毒品唾液快篩試劑，預計於新學期提供學校使用，強化第一線辨識與防制能力。教育部提醒家長，若發現孩子出現異常行為或疑似物質濫用情形，應及早尋求協助，共同守護學生安全。

為深化校園反毒教育，教育部和紙風車文教基金會共同推動「紙風車青少年反毒戲劇工程」，今年邁入第12年，並於今（2026）年啟動「跨校接駁計畫」，擴大偏鄉與離島學生參與機會，透過戲劇巡演結合交通補助，讓更多學生接觸反毒教育與藝文體驗，培養正確拒毒觀念。

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教育部今（21）日在台北市金華國小舉辦第19場巡演暨反毒宣誓記者會，教育部次長朱俊璋、學務特教司長蔡宜靜、紙風車文教基金會執行長張敏宜等人出席，與師生共同宣誓反毒決心，該計畫累計已辦理超過1200場演出，透過生動戲劇讓學生理解毒品危害。

朱俊璋表示，因應近年網路涉毒與詐騙案件年齡層下降，自2023年起，戲劇內容已納入「網路涉毒風險」、「詐騙運毒車手」及「私密影像保護」等議題，並將國小中高年級學生列為主要對象，透過貼近生活的情境，引導學生提升警覺。

蔡宜靜表示，調查顯示近7成學生為首次觀賞舞台劇，整體滿意度高達99%，顯示戲劇教育具有高度吸引力，然而偏鄉與離島學校受限於資源與交通，參與機會仍有限，因此今年推動跨校接駁專案，針對嘉義、花蓮及台東等地提供交通補助，提升參與率。

教育部強調，未來將持續整合教育與文化資源，深化反毒教育，並透過多元方式提升學生對毒品風險的辨識能力，營造安全、健康的學習環境。

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