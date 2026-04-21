翁士航涉霸凌學生！ 民團揭狼師惡行：罵三字經、逼下跪還摸胸

人本教育基金會今偕民進黨立委吳沛憶等人召開記者會揭露，台灣師範大學競技運動系副教授翁士航長期在體操隊中霸凌學生，其行為包含辱罵學生三字經、要求學生下跪、讓學生跪地奉茶、禁止上廁所、要求女學生脫掉上衣只穿運動內衣。（圖由人本基金會提供）

人本教育基金會今偕民進黨立委吳沛憶等人召開記者會揭露，台灣師範大學競技運動系副教授翁士航長期在體操隊中霸凌學生，其行為包含辱罵學生三字經、要求學生下跪、讓學生跪地奉茶、禁止上廁所、要求女學生脫掉上衣只穿運動內衣、利用訓練時機觸碰女學生胸部等；然而，台師大校方相關調查與處份卻過於輕微。

人本教育基金會指出，在翁總教練的領導下，其助理教練麥劉湘涵，對年幼（最小只有4歲）的學生打巴掌、關廁所壓制、禁止上廁所導致失禁或體罰數小時的倒立、橋撐式等嚴重虐待行為。被害學生就曾聽到翁總教練向麥劉教練表示：「要處理就帶進去廁所，外面很多人在看。」

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基金會列舉，翁總教練的行為包含，長期要求學生在與其對話時要下跪，過程中辱罵學生「他媽的」、「白癡」、「笨蛋」、「神經病」，並將其帶進廁所管教推打；透過集體羞辱迫使學生服從各種不合理的要求，被罵的學生會被要求90度鞠躬道歉，道歉未流淚還會被認為沒誠意等；要求女學生在公開場地訓練時，脫掉上衣只穿運動內衣；並且在重量訓練時利用護槓作為理由，下壓時將手放入女學生的胸部中間。

另，針對負責國中小團隊訓練的麥劉教練，經調查認定長期體罰學生進行數小時的倒立和作拱橋，且對學生打巴掌、關廁所管教、禁止學生上廁所導致其失禁，經調查認定霸凌屬實。

基金會痛批，台師大就霸凌部分，僅對翁總教練作出停聘2年之決議，對麥劉教練則為終止聘約並2年不得擔任教育人員，調查報告更以「多數嚴重行為係出自麥劉教練」為由，對翁總教練採取相對較輕之處置；此外，性平調查忽略權勢壓迫，手放入學生胸部中間只認定性騷擾，而不是利用權勢猥褻，建議處分僅有諮商6小時加上性平教育8小時。

基金會續指，翁總教練要求女性選手跑步時要脫掉上衣，只穿內衣，調查以「教練沒有強迫」為由認定不成立。教練掌握訓練資源與參賽等生殺大權，當教練說「脫」，學生怎敢繼續穿著外衣？在教練的權勢及壓迫，全隊的女學生都被迫在大庭廣眾下脫掉外衣，竟然連性騷擾都不成立。

民進黨立委陳培瑜呼籲，師大應該對案件綜合判斷，給予符合情節嚴重性的嚴重處分。教育部也應持續追蹤此案，要求校方絕對不能草草了事。同時，回到運動部上，應該要求體操協會，在審酌相關人士教練資格時，公正地落實迴避。最後，建立不適任教練查詢系統更是運動部應該做，持續做的制度解方。

民進黨立委吳沛憶表示，無論教練過去有什麼樣的成就，都不能成為折磨學生的保護傘。從女足案到體操隊，台師大運動競技學系再次被揭發嚴重師對生侵害《呼籲台師大校方主動站出來保護學生，調查是否還存有更多未爆彈，並檢討課程設計、轉系制度等結構面問題，是否學系自身的制度，就在助長教練對學生的掌控與壓迫。

民進黨立委黃捷批評，師大運動競技系繼女足案之後，體操隊再度爆出霸凌與性平案，均已調查認定成立。受害者從大學生到小學生，行為從性騷擾到廁所毆打、罰倒立罰到眼睛腫睜不開，以訓練為名，行霸凌之實；同一個系所，同樣的模式，同樣的拖延，不免令人質疑這是不是師大運動競技系的結構性問題？

台師大學生會長黃莨騰提出相關訴求，霸凌、性平、兒虐及不當管教等行為縱使分開調查，仍應在教評會綜合判斷嚴重性，並給予與其嚴重程度相符之處分。本案涉及傷害罪、強制罪、妨害幼童發育罪等罪，教育部應就非告訴乃論部分遂行公務員告發義務；就告訴乃論部分，主動協助被害者提出告訴。

人本教育基金會今偕民進黨立委吳沛憶等人召開記者會揭露，台灣師範大學競技運動系副教授翁士航長期在體操隊中霸凌學生，其行為包含辱罵學生三字經、要求學生下跪、讓學生跪地奉茶、禁止上廁所、要求女學生脫掉上衣只穿運動內衣。（圖由人本基金會提供）

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