桃市府社群平台逾200個 市民眼花撩亂 議員促整合、瘦身

桃市府各局處社群平台逾200個，其中，觀旅局臉書、IG、YT平台居各局處之冠，臉書粉專「樂遊桃園」追蹤數更達50萬。（記者鄭淑婷攝）

桃園市政府相關單位社群平台超過200個，挨批造成資訊分散、觸及率低反效果，新聞處今（20）日在市議會工作報告時，議員要求市府進行社群平台瘦身、整合，處長羅楚東表示，公部門帳號存續與否需進行完整評估，至於已完成任務的一次性或關注度低的社群平台，將建議主責單位予以退場。

議員彭俊豪表示，桃市府各局處社群平台多如牛毛，甚至1個局處擁6、7個平台，導致訊息分散、使用率不佳，一般好的社群平台與粉絲互動率至少要3到6％以上，但市府各局處互動率大概僅有0.1到0.8%，也發現有些PO文按讚率低得可憐，有局處5天前在IG平台發文，連1個按讚數都沒有，他看到後於心不忍才按了1個讚，這代表各局處僅有做平台管理，忽略了城市行銷的效益，且各平台間也缺乏連結性。

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議員魏筠表示，新聞處應該協助整合各局處資訊，發揮互相拉抬、引入流量的效果，此外，過多的平台也會增加基層公務員在經營上的負擔，建議市府適度檢討並整合、瘦身。

議員謝美英表示，市府透過社群平台與民眾溝通是趨勢，若是太過氾濫恐無法達到宣傳效果，還可能淪為資訊分流及資訊浪費，市府各局處社群平台逾200個，似乎是推一個新的政策、活動就要開一個平台，結束後就任其長草，多如牛毛的平台，讓市民眼花撩亂，嚴重稀釋市府整體行銷力道，新聞處「不能放任1人1把號、各吹各的調」，同時要檢視各局處人員專業能力能否應付不同平台的受眾特性，避免衍生另一場災難。

新聞處表示，桃市府相關單位社群平台，包括臉書、IG、YT、X、Line等，開設單位除了1、2級單位、區公所、衛生所、戶政事務所、地政事務所、稅務局等，也包括特定族群的身心障礙體適能中心、手語翻譯服務中心、輔具資源中心等，皆有不同的服務對象。

新聞處統計，目前臉書粉專以觀光旅遊局「樂遊桃園」（50萬）、新聞處「桃園事」（48萬）、農業局「桃園市政府農業局」（23萬）為追蹤前3名；IG追蹤數前3名依序為觀旅局「樂遊桃園 桃園觀光旅遊官方IG」（9.4萬）、新聞處「桃園市政府」（4萬）、體育局「桃趣總動員」（2.3萬）；YouTube頻道訂閱數前3名則為觀旅局「遊桃園」（10.2萬）、新聞處「桃園事」（1.47萬）、青年事務局「青年有事YOUTHings」（8480）。

羅楚東強調，各類新媒體生態與經營模式處於高度變動中，對於公部門的帳號存續與否必須完整評估，例如追蹤數較低的帳號，若屬高度分眾、地區性或具備特定服務功能的基層單位，整合帳號後可能仍存在分眾的高度需求，因此，將先針對市府活躍度最高、觸及最廣泛的平台，進一步提升經營策略，對於已完成任務的1次性活動粉絲團，或是關注度很低的社群，也會建議主責單位予以退場。

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