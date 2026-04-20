澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓案遲未動工 澎縣府澄清無「卡案」或中央施壓情形

賴清德總統動土澎湖醫院長照大樓，但至今仍無動工跡象。（資料照）

去年10月28日總統賴清德主持澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓動土典禮，但遲至今日仍無動土跡象，引發外界議論。澎湖縣政府澄清，因都市設計審議未過，而無法續請建照一事，全案並無澎湖縣政府審議「卡案」或中央施壓情形。

中央斥責15.7億元，興建澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓，為地上8層、地下1層，包括3樓綜合病房40床及加護病房10床，5至8樓則設置200床住宿型長照床位，預計2029年底完工，但至今連動工跡象全無，完工日期更是遙遙無期。

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澎湖縣政府表示，全案自去年9月1日召開第一次都市設計審議委員會，續於今年1月12日召開第2次審查會議，惟申請單位（統包廠商）一直未就委員所提違法部分做修改，因此縣政府於今年3月4日退請統包商，確實依法修正計畫書；統包商從第1次審查會迄今，已拖延半年多仍未完成不符法令部分之修正。

目前全案尚未能續送建照審查，係因3大不合法令未改善：一、停車空間嚴重不足（中央法令醫療應加倍計算）；二、防空避難空間不足（中央法令馬公市應依建築面積全部附建）；三、基地違建未處理（法令基本申請要件）。

縣府強調，另針對外界所稱總統府或內政部介入施壓一事，並非事實，中央機關僅就全案進度表達關心，期盼工程順利推動、保障澎湖民眾醫療及長照權益，並未干預地方審議程序。

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