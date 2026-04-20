台積電用光高雄1年的112億度電 環團籲應有更積極綠電承諾

台積電高雄2奈米廠。（記者葛祐豪攝）

環境部將於明（21日）舉行「南部科學園區楠梓園區開發計畫」第二階段環境影響評估範疇界定會議，也就是台積電在高雄5座2奈米廠的開發案； ​包括地球公民基金會等環團強調，此開發案的年用電量約112億度，等同於高雄市2025全年住商用電的規模，呼籲台積電應提出更積極的綠電承諾。

地球公民基金會指出，此開發案的年用電量約112億度，等同於高雄市2025全年住商用電的規模，若再加上未來預計開發的沙崙科學園區，電力也將由高雄興達電廠供應，整體用電將等同於高雄1年的年用電量。「說台積電用光高雄的電，並不誇張！」

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地球公民基金會強調，台積電雖已承諾將於2030年取得60%、2040年使用100%再生能源的目標，但此園區合計的預估用電量、綠電需求及碳排放量均相當驚人；加上目前台積電持續在全台各地有擴廠計畫，未來將衝擊台灣整體的能源規劃。「將佔全台用電超過1成的台積電，如何負起更積極的綠電責任？已不只是台積電一間廠商的事，關乎台灣的能源政策及綠電發展。」

包括地球公民基金會、​主婦聯盟環境保護基金會南部辦公室、環境權保障基金會、氣候對策協會等多個環團，明天下午將前往環境部門口召開記者會，督促台積電應以具體數據、可監督的目標，及更積極的做出在地綠電承諾，並積極與政府協作，不能只做一個「很願意買綠電的廠商」。

明天的環評範疇界定會議中，公民團體也將出席發言，針對本次開發案提出淨零路徑、生態公園承諾、降低空污與強化監測等範疇界定的重要訴求。

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