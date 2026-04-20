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    首頁 > 生活

    觀光署、台灣高鐵合作 推飯店聯票「慢遊台灣」專案

    2026/04/20 13:22 記者吳亮儀／台北報導
    觀光署、台灣高鐵簽合作備忘錄，推飯店聯票「慢遊台灣」專案。（記者吳亮儀攝）

    觀光署、台灣高鐵簽合作備忘錄，推飯店聯票「慢遊台灣」專案。（記者吳亮儀攝）

    交通部觀光署今天（20日）宣布，與台灣高鐵簽署合作備忘錄（MOU），宣布持續與高鐵合作飯店聯票「永續美好 慢遊台灣」專案，希望透過交通運具與永續旅宿的跨域結合，輔以實質優惠回饋旅客，鼓勵國人以低碳方式規劃遊程。

    觀光署表示，去1月起在旅宿網建置「住宿x低碳運具」專區，同步揭露高鐵飯店聯票專案，吸引110家飯店積極響應，累計參與人次超過14.5萬。若以小客車人均碳排量約為高鐵3.9倍計算，推估全年減碳量已逾3250公噸。

    觀光署說明，由於成效不錯，今年雙方正式簽署合作備忘錄，未來將持續整合資源。具體優惠與體驗方面，今年參與專案的旅館家數已增加至137家，行程設計聚焦於「永續飲食」、「節能減塑」、「循環利用」、「低碳旅遊」及「在地創生」等五大面向。

    旅客除可享有加購高鐵車票平日78折、假日與疏運期85折的專屬折扣，以及「手機取票加碼贈點」活動外，每月還有機會抽中價值萬元的「永續小旅行體驗」，一次帶走高鐵對號座免費乘車券4張、雙人住宿券及在地文化大禮包。

    近期精選行程包含4月的嘉義獄政文化園區實境解謎、5月的國立自然科學博物館門票、6月的新竹在地柿染DIY與古早味體驗等。此外，永續旅遊的版圖也延伸至台鐵體系。

    台鐵自強號、莒光號及區間快等車種已在去年取得碳足跡標籤，今年觀光署將持續與台鐵共同推廣鳴日號、海風號及山嵐號等特色觀光列車，其中「山嵐號」已於4月3日啟動新路線，首度串聯台南到彰化，提供更多元的永續旅遊選擇。

    優宿專區—「住宿x低碳運具」專區

    高鐵飯店聯票「永續美好 慢遊台灣」專案

    月月抽永續小旅行《高鐵+住宿+在地體驗》

    台鐵活動網址

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