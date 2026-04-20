「打樹成衣」特展都會區展覽落幕 移師「台灣原住民族文化園區」

「打樹成衣—南島記憶與文化連結」特展24日在原住民族文化園區開展。（文化部提供）

於文化部引起熱烈迴響的「打樹成衣－南島記憶與文化連結」特展，在完成為期半年的都會型式展覽後，已在近期移師「台灣原住民族文化園區」，營運管理的原住民族委員會原住民族文化發展中心（簡稱原文發中心）將於4月24日舉辦開展儀式，原文發中心表示，這不僅是一場展覽的遷移，更是一場文化根脈的深情回返。

這場跨越6000年的時空對話，由文化部指導、國立臺灣史前文化博物館策劃，並與原文發中心共同主辦，原文發中心說，看似平凡、散見於台灣平野間的「構樹」，其實是解開南島語族遷徙之謎的重要線索，近年在學界透過構樹分子親緣標記與DNA序列特性分析，從科學層面證實臺灣為南太平洋構樹的「原鄉」，進一步深化植物傳播與族群遷徙之間的連結。

請繼續往下閱讀...

這項跨領域研究，不僅為台灣作為南島文化樞紐提供具體的科學基礎，也讓這棵在排灣族語中稱為「Quljicaca」的植物，從散生路旁的先驅樹種，躍升為見證人類文明流動的重要文化載體。

原文發中心指出，這項展覽在文化部的都會巡演中，是獲得外界好評，如今移師屏東，回到南島語族的核心地點之一的原文發中心，盼透過園區豐富的文化資源與推廣機制，進一步深化大眾對南島植物工藝與文化脈絡的理解，促進族群間的文化交流與知識對話，也進一步提升園區專業能見度及公共服務價值。誠摯邀請各界民眾蒞臨參觀，在纖維的紋理與石拍的回聲中，共同感受那份跨越大洋、連結土地的深刻感動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法