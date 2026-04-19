台灣人遊日 「1壞習慣」超沒禮貌？ 日本網紅曝背後原因

夾腳拖示意圖。（資料照）

台灣人熱愛出國旅遊，然而部分民眾會將國內習慣一併帶出國，很可能引發當地人側目與議論。近期一名網友指出，他前往日本旅遊期間，穿著夾腳拖去搭地鐵，結果注意到周邊沒有人做出類似穿搭，於是他將這一發現拍成影片上傳到社群，強烈對比畫面曝光後，立即引發熱烈討論，並釣出內行人解釋。

據悉，該名網友16日在社群平台Threads分享一段影片，畫面顯示，走在日本地鐵站裡面的民眾腳上，穿著皮鞋、球鞋、長筒靴、高跟鞋等鞋子，唯有原PO是穿著一雙藍色夾腳拖。原PO透露他在日本旅遊多日，意外發現自己在穿鞋這個部分，與當地人明顯格格不入，也好奇為什麼日本人不會穿夾腳拖外出？

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影片吸引逾50多萬次瀏覽，不少較熟知日本生活文化的網友指出，在日本正式或公共場合穿拖鞋會被視為「不禮貌」的行為，紛紛留言痛斥，「出國丟臉還自以為是的最佳範例」、「一雙拖鞋走天下，是台灣人的壞習慣」、「台灣人不看場合穿搭，連出國也不例外」、「別說日本人了，我都不會在捷運上穿拖鞋」、「日本除了去海灘或自己家裡，沒人會在外面穿拖鞋，因為這在日本叫做『沒禮貌』」。

也有旅日經驗豐富的網友駁斥，日本人並非完全不穿拖鞋或夾腳拖出門，而是他們會區分能穿出去的時間點與場合，「怎麼不會穿拖鞋出門，逛祭典穿浴衣時就會啊」、「說日本沒在穿拖鞋的，一定沒在78月去過日本」、「我在日本鄉下超商唐吉，都看到很多日本人穿著拖鞋走來走去耶」、「他們在住家附近的話會穿啦～ 出去丟個垃圾去買個便利商店之類的，到大車站大城市他們就不會那樣穿」。

該文還釣出嫁來台灣的日本網紅「Mana」留言解釋，若在日本鄉下、沖繩或海邊地區穿拖鞋，比較沒有問題；但如果是在東京等都市環境，就屬於「打妹」（日文「駄目」的中文諧音，意指不行、不可以）的NG行為。另外，也有一些日本網友分享現今的日本社會，其實對這種事情已沒有像過去一樣，會以超嚴厲的態度來審視，但也提醒日本地鐵載客量多，穿拖鞋很容易被直接踩傷，穿出門之前務必三思。

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