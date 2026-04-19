2026年保生文化祭開鑼登場 聚集國內外信徒旅客

2026年保生文化祭今（19）正式舉行，由內政部長劉世芳、文化部長李遠及保安宮董事長廖武治共同主持敲鑼。（記者方賓照攝）

2026年保生文化祭今（19）正式舉行，由內政部長劉世芳、文化部長李遠及保安宮董事長廖武治共同主持敲鑼，祈求保生大帝護佑國泰民安、風調雨順，守護台灣。隨後由廖武治、劉世芳及台北市長蔣萬安致詞，替台北市的重大文化慶典揭開序幕。現場不分年紀，有許多民眾、信徒參與，還有國外觀光客特別來觀賞。

劉世芳以全台語致詞，感謝保生文化祭以及保安宮，透過宗教推動文化、音樂，希望能夠展現並傳承台灣在地的優雅傳統活動；蔣萬安表示，感謝廖董事長對於藝術、文化的堅持，才能夠舉辦這麼多年，並讚賞保生文化祭是最具藝術美學的廟會活動。

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保生大帝聖誕慶典為台灣重要的民俗類文化資產之一；交通部觀光局（現交通部觀光署）將「保生文化祭」列為國際級觀光活動，保生大帝聖誕慶典也登錄為台北市無形文化資產。今年保生文化祭自開鑼式揭幕後，陸續展開家姓戲匯演、民俗藝陣表演、火獅施放及音樂會等展演活動。期間並配合保生大帝聖誕、飛昇宴王祭、註生娘娘與天上聖母聖誕法會，以及保生大帝與神農大帝三獻禮等重要儀典，完整呈現宗教、藝術、節慶與學術交織的文化樣貌。

保生文化祭的高潮活動「放火獅」將於4月30日登場。當日下午，各式民俗藝陣大鼓陣、獅陣、龍陣、宋江陣、什家將、花鼓陣等聚廟前輪番獻藝，展現各自獨門技藝與創意編排，營造熱鬧而具張力的節慶氛圍。夜間舉行的「放火獅」儀式，結合傳統糊紙工藝與現代煙火技術，由李清榮藝師精心製作。夜幕低垂，火獅腹內蜂炮與煙火齊發，萬道火光直衝天際，照亮大龍峒夜空。火獅象徵瘟疫與厄運的消散，寄託人們對平安、健康與祝福的集體祈願。

活動期間的重要展演之一「民間劇場—家姓戲」，承襲自清代以來的傳統藝術形式，自4月19日至5月14日於保安宮廟埕戲台接力登場。演出陣容涵蓋國內知名劇團與由大師級藝師指導的藝生團隊，包括薪傳歌仔戲劇團演出《風雪義女情》、唐美雲歌仔戲團青年團帶來《龍鳳情緣》、明華園玄字戲劇團《封神小神童》，以及秀琴歌劇團呈現《重臺夢迴》與《新海上花》等經典劇目；北管戲部分則由漢陽北管劇團擔綱，日戲演出《南陽郡》，夜戲推出《敲金鐘》等膾炙人口的傳統戲碼。保安宮邀請民眾走入廟埕戲棚之下，親身感受傳統戲曲所蘊含的聲光魅力與文化厚度。

內政部長劉世芳、文化部長李遠以及台北市長蔣萬安等人出席保生文化祭開鑼式。（記者方賓照攝）

內政部長劉世芳（中）、文化部長李遠（左二）以及台北市長蔣萬安（右三）等人出席保生文化祭開鑼式。（記者方賓照攝）

內政部長劉世芳（粉衣）於保生文化祭開鑼式致詞。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安（藍衣）於保生文化祭開鑼式致詞。（記者方賓照攝）

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