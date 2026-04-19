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    首頁 > 生活

    台中女中修牆移除冷氣室外機 遭爆「蒸籠上課」 、學生要打爆信箱

    2026/04/19 14:51 記者黃旭磊／台中報導
    台中女中外牆翻修施工，多間教室暫時移除冷氣室外機。（讀者提供）

    台中女中外牆翻修施工，多間教室暫時移除冷氣室外機。（讀者提供）

    台中女中數週前外牆翻修施工，多間教室暫時移除冷氣室外機、無法開啟冷氣，連日高溫讓學生叫苦連天，校方竟在座談會回應「在家也沒開冷氣」，事後，部分學生在社群以「校長家不開冷氣，不代表中女中學生要集體中暑！」發文，宣稱打爆市長信箱喚醒校方行政職責。

    中女中外牆進行防水工程施工，多間教室窗戶無法開啟、不能開冷氣，一週以來連日高溫，室內體感攝氏30多度讓學生叫苦，部分學生在臉書社團「靠北中女中」號召「在蒸籠裡讀書的蒸友們」，要用「三分鐘打爆市長信箱行動」，以正式管道喚醒校方行政職責。

    也有學生認為教室冷熱是個人感受，覺得太熱不代表全體意見，其實沒有真的那麼需要冷氣，校方今天出面回應稱滾動調整配套措施。

    中女中表示，校舍外牆防水工程為改善長期滲水問題，施工過需暫時移除冷氣室外機，部分教室暫時無法使用空調設備，施工期間對教學環境帶來影響，已規劃方案重視學生學習狀況與身心感受。

    中女中說，全力趕工縮短工期，關於各界重視考試教室安排，預計再過一週後，4月底完工恢復各班教室應試，若未如期完成，將於5月初公告替代場地安排，以確保考試順利進行。

    至於網路流傳教室漏水影片，中女中稱是外牆清洗，個別教室窗戶未完全關閉才滲入，並非教室漏水，總務單位將持續處理了解工序狀況。

    部分學生上網發起「3分鐘打爆市長信箱行動」。（翻攝自臉書「靠北中女中」專頁）

    部分學生上網發起「3分鐘打爆市長信箱行動」。（翻攝自臉書「靠北中女中」專頁）

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