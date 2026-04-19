廢竹轉綠金！劉建國助斗南農會獲中央補助建置新機具 強化農業永續

斗南鎮農會經立委劉建國向農糧署爭取下，去年底建置履帶式高效破碎機及多組木竹破碎機，規劃未來讓農民付費使用，協助翻耕竹園。（圖由劉建國辦公室提供）

雲林縣斗南鎮是烏殼綠竹筍重要產地，但採收後的竹園都需要翻耕處理，不過多數農民多採就地焚燒，因而可能衍生空氣汙染等疑慮。斗南鎮農會經立委劉建國向農糧署爭取下，去年底建置履帶式高效破碎機及多組木竹破碎機。農會總幹事張燕容表示，初步試驗每公頃竹材可轉化為約40公噸可再利用資源。

張燕容指出，斗南鎮為烏殼綠竹筍重要產區，種植面積約400公頃，根據統計農會共有4個綠竹筍產銷班，將近200戶農戶，但每年約有100公頃竹園需進行翻耕處理，但每公頃處理成本高達3萬元，因此過去竹林翻耕多採焚燒方式，不僅影響空氣品質，也對安全問題造成威脅。

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張燕容表示，為解決農民長期困擾，去年底獲中央補助966萬元，農會自籌約241萬元，將履帶式高效破碎機及多組木竹破碎機從荷蘭購置回來，經過目前下竹園進行試驗後，可知每公頃竹材可轉化為約40公噸可再利用資源，因此粗估未來每年可處理約360公噸農業剩餘資源。

張燕容表示，目前機具尚在試行階段，未來將採使用者付費原則，由於每處竹園地貌不同，因此仍在研擬相關辦法，盼盡快讓筍農降低去化負擔，令未來也會將農業剩餘資材，規劃作為肥料、生質燃料或者菇包等資材，逐步邁向「零焚燒」與農業減碳目標。

日前農會舉辦農機養護及操作安全觀摩講習會，劉建國也出席並觀摩新機具購置後情形。他表示，農業升級不能停留在生產端，必須從農機安全、廢棄物處理，到資源再利用與產業應用，將持續資源，協助地方導入先進技術，讓雲林邁向永續發展與循環經濟示範基地。

斗南鎮農會經立委劉建國向農糧署爭取下，去年底建置履帶式高效破碎機及多組木竹破碎機，規劃未來讓農民付費使用，協助翻耕竹園。（圖由劉建國辦公室提供）

斗南鎮農會經立委劉建國向農糧署爭取下，去年底建置履帶式高效破碎機及多組木竹破碎機，規劃未來讓農民付費使用，協助翻耕竹園。（圖由劉建國辦公室提供）

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