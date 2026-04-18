試試攏歐趴！開基玉皇宮祭出「金榜題名水」應援考生

開基玉皇宮「台鹽金榜題名水」過爐，為考生加持。（開基玉皇宮提供）

國中會考將於5月16、17日登場，台鹽今年第3度與台南開基玉皇宮合作，致贈「金榜題名水」為考生們加油打氣，即日起考生參與廟方祈福活動，即可免費獲贈限量的「台鹽金榜題名水」及廟方加持的文昌筆。

開基玉皇宮供奉五文昌帝君，考神陣容龐大，神尊位置接近最高神祇玉皇上帝，被譽為直達天聽的考生祈福「搖滾區」。今年台鹽再度應援考生，由董事長丁彥哲、開基玉皇宮主委涂大松共同持「台鹽金榜題名水」過爐，為學子注入強力應援。

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成功國中考生前往開基玉皇宮進行考前祈福，今年邁入第3年，校長鄭文鴻、家長會長黃士哲率成功國中考生代表祭拜五文昌帝君，透過祈福活動期許考生筆點靈光、三元及弟、六秀登科；丁彥哲與涂大松也預祝成功國中考子們「試試攏歐趴」。

涂大松與考生代表互動提到，生在這個時代是幸運的，在他們那個世代，很多人想讀書卻沒得讀，必須工作幫忙家計；希望考生能體諒老師、家長的苦心，每天少看半個小時手機，多讀半個小時的書，每天比別人多答對1個題，成績自然進步。

開基玉皇宮祭出考生祈福活動，考神加持「台鹽金榜題名水」為考生們加油。（開基玉皇宮提供）

成功國中考生前往開基玉皇宮進行考前祈福。（開基玉皇宮提供）

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