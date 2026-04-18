重返1978年坪林！ 阮義忠攝影展再現茶鄉舊時光

阮義忠於1978年所拍攝的在地鄉親肩扛著巨大的傳統竹編茶篩，步履堅定地走過這座具有百年歷史的「坪林尾橋」。（記者翁聿煌攝）

新北市文化局與坪林區公所共同舉辦「時光橋，坪林 1978：阮義忠攝影展」，即日在坪林茶業博物館展開，帶領民眾透過攝影大師阮義忠的鏡頭，重溫1978年坪林區和坪林百年古蹟「坪林尾橋」的質樸風貌與珍貴的在地記憶。

阮義忠出生於宜蘭頭城，為台灣當代極具代表性的攝影家，其作品以深具溫度的人文紀實風格見長，他出版的《人與土地》、《台北謠言》等經典攝影集，深刻影響台灣的影像藝術發展，創辦《攝影家》雜誌，並長年致力於攝影教育與推廣，將台灣的豐厚人文底蘊推向國際，更於2024年獲頒行政院文化獎最高殊榮。

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從展出的歷史影像中，可以看見阮義忠捕捉當時在地鄉親肩扛著巨大的傳統竹編茶篩，步履堅定地走過這座具有百年歷史的「坪林尾橋」，身旁還有孩童隨行，這座百年古蹟不僅是空間的連結，在鏡頭下更化身為串聯過去與現在的「時光橋」。

阮義忠表示，早年往返宜蘭與台北時，坪林僅是短暫停留的公路休息站，直到投身攝影後，他才用心發掘這座山村之美，1978年初，他在坪林舊橋上，看見一位中年漢子扛著重達20、30公斤的巨大茶篩走來，為捕捉其巍然身形，他半跪取景，男子也大方配合，完美定格了茶農純樸堅毅的日常瞬間。

坪林區長張秀玲表示，承載坪林百年記憶的市定古蹟「坪林尾橋」（又稱坪林舊橋），建於日治時期（1910年）的巴洛克風格橋梁，最初是為了運送台北至宜蘭的物資而建，其建築工藝極具智慧，採用獨特的船形破水式橋墩設計，並順應北勢溪的水流方向斜交，以減少水流衝撞力。

坪林尾橋修復工程於去年9月竣工，並於12月舉辦啟用典禮，以嶄新面貌再現百年風華，透過阮義忠老師於1978年拍下的珍貴畫面，帶領民眾回顧老橋的舊時歲月。

「時光橋，坪林 1978：阮義忠攝影展」，即日在坪林茶業博物館展開。（記者翁聿煌攝）

「時光橋，坪林 1978：阮義忠攝影展」，即日在坪林茶業博物館展開。（記者翁聿煌攝）

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