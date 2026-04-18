清水文資建築朱經武故居被誤拆訂去年底修復 真相曝光…

楊典忠斥朱經武故居被誤拆又修復不力，難怪台中文化浩劫不斷。（記者蘇孟娟攝）

具文資身分的國際知名超導物理學家朱經武清水故居2024年遭誤拆惹議，台中市議員楊典忠質疑，朱經武故居所在的清水信義新村是台中市唯一登錄的聚落建築群，具文資身分的建物被拆，文化局原稱去年底將原地修復，迄今仍未見動工，痛批市府先是文資保護失能，後又修復延宕，難怪一再發生「文資浩劫」。

文化局長陳佳君指出，國防部空軍司令部委託廠商誤拆已處分30萬元，空軍因為經費今年3月才開始清理文資構件至年底，會協調軍方儘早提出修復計畫。

請繼續往下閱讀...

楊典忠指出，位於台中市唯一登錄的聚落建築群裡的朱經武舊宅原規劃作為「名人故事館」，卻在2024年12月遭到拆除破壞，重要文化資產又被破壞，市府對文資保護態度消極，文化局不敢聲張，事隔半年才因有議員質詢「東窗事發」，市府管理疏失，讓文化資產保護形同虛設。

楊典忠指出，作為台中市唯一的聚落建築群遭拆除，事後文化局僅對委託廠商裁罰最低30萬元了事，市府代管失職，文資保護失能，去年在議會承諾「年底將進行原地修復」，到今年4月現場仍被圍籬封鎖，完全看不到任何修復跡象，空軍提送的清理計畫進度不明，市府也未設定明確期限催促，形同放任延宕，修復計畫遙遙無期。

楊典忠痛批，市府先是文資保護失能，後又修復態度消極、延宕，更讓文資保存制度的失守，難怪台中一再發生「文資浩劫」，要求文化局3個月內提報議會朱經武舊宅修復計畫。

陳佳君指出，現址加強巡查並以圍籬保護，空軍今年3月才開始清理文資構件，預計清到年底，後續會協調軍方儘早提出修復計畫。

朱經武故居前年遭誤拆夷為平地，迄今不見修復進度。（楊典忠提供）

朱經武故居前年遭誤拆，迄今只圈圍不見修復進度。（楊典忠提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法