利用竹材與繩結 基隆四維公園打造自然戶外大地遊戲場

基隆四維公園利用繩索與竹子打造自然遊戲空間。（基隆市兒少處提供）

基隆市政府兒童及少年事務處利用自然的竹材與繩結，將安樂區四維公園改造成自然遊戲空間，擬於4月26日舉辦「山海基隆‧童心啟航－兒少大地遊戲」，讓親子共同體驗自然遊戲樂趣。

市府兒少處長吳雨潔指出，目前已完成室內兒童樂園布建，提供家長與孩子安心遊憩的室內空間，進一步利用社區公園活化改造，讓孩童走出戶外、親近自然。

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因此，希望突破傳統固定式遊具的限制，請基隆市童軍會的夥伴以童軍專業規劃內容，並合力自製遊具。透過最簡單、自然的竹材與繩結，搭建遊戲空間，讓孩子在自然中玩得開心。

「山海基隆‧童心啟航」4月26日安樂區四維公園舉行，對象為國小6至12歲學童及其家長。活動分為上下午時段，包含闖關挑戰、任務集章及互動拍照等。市府期盼藉由將公園轉化為趣味大地遊戲場，成為更友善兒童的冒險城市。

吳雨潔表示，活動亮點在於「斥候工程體驗」，孩子在竹材搭建的設施中攀爬、平衡，挑戰體能，也能感受手作的智慧與團隊協作的力量。

活動報名資訊，敬請持續關注基隆市政府兒童及少年事務處臉書粉絲專頁。

基隆四維公園利用繩索與竹子打造自然遊戲空間。（基隆市兒少處提供）

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