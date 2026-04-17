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    首頁 > 生活

    台東池上玄武宮108壽王宴 結合傳統藝陣為玄天上帝祝壽

    2026/04/17 20:12 記者劉人瑋／台東報導
    「文化傳承 神藝再現~108壽王宴」今在池上玄武宮隆重舉行，恭祝玄天上帝聖誕千秋。（民眾提供）

    「文化傳承 神藝再現~108壽王宴」今在池上玄武宮隆重舉行，恭祝玄天上帝聖誕千秋。（民眾提供）

    為弘揚傳統信仰文化、延續民間祭典精神，「文化傳承 神藝再現~108壽王宴」今在池上玄武宮隆重舉行，恭祝玄天上帝聖誕千秋。活動結合宗教儀式、傳統藝陣與地方特色文化，吸引眾多信眾與民眾共襄盛舉，場面莊嚴而熱鬧。

    本次「108壽王宴」象徵圓滿與吉祥，由地方仕紳、信徒共同籌辦，透過設宴敬神、虔誠祝壽，展現對玄天上帝的崇敬之情。祭典依循古禮進行，從開香、迎神、祝壽到謝神，每一環節皆蘊含深厚文化意涵，彰顯傳統信仰的延續與生命力。

    活動現場同步呈現「神藝再現」主題，安排傳統陣頭、民俗技藝及藝閣表演，展現台灣在地文化的多元樣貌。透過世代傳承的技藝演出，不僅讓民眾近距離感受宗教藝術之美，也讓年輕一代重新認識傳統文化的價值與意義。

    池上玄武宮表示，舉辦壽王宴不僅是宗教盛事，更是凝聚地方情感、促進社區團結的重要契機。未來也將持續推動文化保存與創新，讓信仰不僅止於儀式，更成為連結人心與土地的力量。

    本次活動在信眾虔誠祈福與熱情參與下圓滿落幕，充分展現池上地區深厚的人文底蘊與宗教文化魅力，也為地方注入一股溫暖而堅定的凝聚力。

    「108壽王宴」各式餐點甜品，象徵圓滿與吉祥，為神明賀壽。（民眾提供）

    「108壽王宴」各式餐點甜品，象徵圓滿與吉祥，為神明賀壽。（民眾提供）

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