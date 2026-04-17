TAB新桃園幹線「迪士尼主題公車」亮相 初期優化5大幹線、7新闢幹線

桃園市政府舉行TAB新桃園幹線發表會，其中「迪士尼主題公車」亮相相當吸睛。（記者謝武雄攝）

桃園市政府今舉行「TAB新桃園幹線（Taoyuan Arterial Bus）」發表會，初期規劃推出12條幹線公車，包含5條既有幹線優化及7條新闢幹線，新闢幹線試辦期間提供持市民卡免費乘車，市長張善政主持發表會時表示，TAB新桃園幹線結合迪士尼主題與抽獎活動，期盼讓公車服務更具親和力，為市民打造便捷的通勤環境。

張善政表示，本次TAB新桃園幹線規劃推出12條幹線公車，包含台一、BR、GR、高鐵及中豐幹線等5條既有幹線優化，朝尖峰15分鐘內、離峰30分鐘內的班距目標精進，其中台一幹線尖峰時段班距已縮短至3至7分鐘一班車。

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此外，7條新闢幹線除補足路廊服務外，也納入南環線、北環線等環狀幹線，讓民眾不必再繞經市中心，即可完成跨區移動，提升往返便利性；針對日益增長運量需求，市府積極引進外縣市優質業者；7條新闢幹線包含北環、南環、11中山長興、12大湳長庚、13龍壽南竹、15南園中園、16桃龍竹。

張善政說，市府也將持續整合桃小巴接駁服務，今年目標新增100條路線，透過各區長、里長協助盤點需求，將路線規劃更深入社區與鄰里，貼近市民生活；在軟體優化上，新一代預測系統將於6月正式上線，利用新演算法提升到站資訊的準確度，讓民眾精準掌握候車時間。

交通局長張新福說，配合TAB新桃園幹線上路，今年5月9月舉辦為期5個月的「月月乘車集點活動」；民眾搭乘「新桃園幹線」公車並掃描車內官方LINE活動QR Code即可獲得1點，若搭乘「迪士尼主題公車」更可獲得2點；累積滿6點則可參加抽獎，有機會抽中「東京或香港迪士尼雙人來回機票及門票」。

張新福說，市府同步推動多項軟硬體升級，包含駕駛員制服更新、太陽能彩色電子紙智慧站牌及候車亭優化等，致力提升整體服務質感。

桃園市政府舉行TAB新桃園幹線發表會，市長張善政參觀太陽能彩色電子紙智慧站牌。（記者謝武雄攝）

桃園市政府舉行TAB新桃園幹線發表會，市長張善政還試乘公車。（記者謝武雄攝）

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