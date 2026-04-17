北市議員憂東環段瑞光路變「大內科」停車場 捷運局將提新版交維

議員李明賢指出，東環段動工，大家都樂見，不過「CF710區段」的Y32站（大港墘公園站）在下半年動工之後，會讓瑞光路塞車狀況更嚴重，未來恐變成「大內科」停車場。（記者田裕華攝）

捷運東環段「CF720」區段標今（17）日動土，此處工程範圍接續CF710區段標，全長約1.8公里，包含Y33、Y34等2座地下車站及2段潛盾隧道。針對CF710區段，北市議員李明賢要求市府重新評估交通維持計畫。交通局長謝銘鴻指出，施工期間瑞光路交通維持計畫，因還不周延，退回重審，會持續和捷運局滾動檢討。捷運工程局表示，持續搜集地方意見，預計2到3個月會有一版出來。

李明賢指出，東環段動工，大家都樂見，不過「CF710區段」的Y32站（大港墘公園站）在下半年動工之後，會讓瑞光路塞車狀況更嚴重，未來恐變成「大內科」停車場，車流會變得動彈不得，雖然交通局和捷運局有做過地方說明會，已要求交通局重新做交維計畫，因為進出內科的每天超過15、16萬人，原先的規劃是瑞光路其中一車道做公車專用道，剩下兩車道為南北向通車，會使得交通會更塞，通勤時間會變得更長。

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李明賢表示，針對交通維持計畫應該要重新評估，包括評估其他替代道路、綠色運輸的接駁，該如何提高廠商的誘因，希望儘速把交維計畫做出來。

謝銘鴻說，瑞光路上的交通維持計畫，在4月2日有邀請專家學者審查，委員建議維持既有車道數，並針對捷運局提出的方案分析相關數據，但捷運局說明不夠周延，退回重審，交通局會持續和捷運局滾動檢討。

捷運局一工處長程道信也指出，今天動工的CF720區段標交通會維持現有車道數，針對，地方上比較擔心CF710區段標的交通維持計畫，像是公車專用道部分，但擔心會影響一般車輛行駛的車道數，加上路寬沒有很寬，所以希望以微幅縮減路寬，但仍維持原車道數的方式來克服。

程道信也說，交維計畫跟地方說明後，有蒐集到一些意見回饋，目前正在做更精進的調整，2、3個月後會有新版本出來大家交換意見，將影響降到最小，希望可以做到最好。

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