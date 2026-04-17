教師法三讀補發學術加給 全教產肯定：但保障仍不足

教師法三讀補發學術加給，全教產肯定修法但指不足。（記者林曉雲翻攝官網）

立法院今（17）日三讀通過「教師法」第25條修正條文，針對教師遭停聘後若最終證明非屬解聘或終局停聘，得補發停聘期間學術研究加給。全國教育產業總工會說，樂見立院跨出歷年難以突破的第一步，但也直言現行修法對教師權益保障仍有不足，未來將持續推動相關制度完善。

全教產理事長林蕙蓉指出，此次修法確實回應教師長期訴求，對於冤案停聘後的經濟損失補償有所進展，感謝立委推動修法。然而，教師薪資結構除本薪與學術研究加給外，尚包括職務加給、地域加給及各項獎金，並涉及休假、考核與年終獎金等整體勞動條件，停聘期間的影響並非僅限於單一薪資項目。

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林蕙蓉強調，若案件調查結果證明教師無責，且屬非自願停止工作，應完整回復停聘期間原有的勞動條件與各項權益，而非僅補發部分薪資，包括考核獎金、年終獎金及相關福利，均應納入回復範圍，才能真正落實公平原則。

此外，全教產也主張，相關權益回復應溯及既往，自2020年6月28日「高級中等以下學校教師解聘、不續聘、停聘或資遣辦法」發布實施以來，凡屬冤案停聘者，皆應一體適用，補足過去制度不足所造成的損失。

林蕙蓉說，現行制度仍存在濫訴風險，教師一旦遭指控即可能被停聘調查，不僅影響經濟收入，也對教學現場與教師士氣造成衝擊，若未能全面檢討相關制度，恐持續影響教育環境穩定。

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