21歲黑戶青年現況曝！從不識字到讀夜校識字、還當解說員

黃姓青年閱讀善心人士寫給他的信，已經能讀懂大部分的字與內容。（蘇乙青里長提供）

本報去年獨家報導台中市21歲黃姓黑戶青年出生後未曾報戶口，無法就學、就業，幾乎如「隱形人」般存在，直到去年2月被趕出家門流落街頭，被里長長蘇乙青發現通報才能重回社會安置、報戶口，蘇乙青今天分享前天與黃姓青年相見，現在就讀夜校2年，會上網、會搭公車出遊，還會手作商品展覽、當解說員，心智表達已長成如高中生模樣。

北屯區北京里里長蘇乙青分享與近10個月不見的黃姓靑年相見、擁抱，感覺他個性仍然單純、天真，他在去年9月就讀夜校，目前學習到國小二年級的課程，已經能看懂大部分的生活用字，表達能力也明顯進步，安置中心在白天安排實習工廠及社交課程，也教他製作手作擴香石，他的作品達到販售程度，社工稱讚他個性穩定，也常被指派對外賓擔任解說員。

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黃姓青年生活充實，白天到實習工廠、上社交課，晚上去夜校上課，心智逐漸成長，農曆過年時，已經會搭公車到中央公園去看燈會和煙火，日前也與中心搭遊覽車到高雄戶外教學，輔導老師也帶他去剛開幕的逛漢神百貨。

黃姓少年也像時下青少年一樣愛滑手機，使用善心人士送他的手機上網、拍影片、剪輯影片，還用紙板自製手機套，也被社工和醫師警告要縮短上網時間。

黃姓青年從小家庭貧困，個姓節儉、不會亂花錢，今年過年探望父親時送上紅包，心疼父親60幾歲了獨居工作辛勞。

蘇乙清說，社會大眾仍持續關心黃姓青年，捐贈物資也送紅包給他，看到黃姓喜歡設計商品，也愛拍攝影片及剪輯，希望為他募集一台二手電腦，幫助學習。

黃姓青年在社工的陪同下與蘇乙青里長相見歡，收到善心人士送的信件、紅包與物資。（蘇乙青里長提供）

黃姓青年閱讀善心人士寫給他的信，已經能讀懂大部分的字與內容。（蘇乙青里長提供）

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