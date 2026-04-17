擴大補發薪資範圍 教育部：學術研究加給與本薪相同故納入

立法院今三讀通過教師法修法，兼顧教師權益與教育品質，教育部承諾持續精進制度。（記者林曉雲攝）

立法院今（17）日三讀通過「教師法」第25條、第53條修正條文，明定教師暫時停聘接受調查後，若最終未受解聘或終局停聘並回復聘任者，應補發停聘期間本薪（年功薪）及學術研究加給。教育部表示，支持此次修法強化教師權益保障，提升制度合理性，將持續透過制度檢討與政策精進，營造兼顧教師權益與教育品質的教學環境。

教育部人事處科長楊琬婷說明，修法重點在於擴大補發薪資範圍，過去僅補發本薪（年功薪），此次納入「學術研究加給」，使補發項目更完整，學術研究加給屬教師從事教學與研究工作所支領的固定薪資之一，與本薪性質相同，因此納入補發範圍，有助於更全面維持教師在停聘期間的基本生活保障。

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楊琬婷表示，依修正條文，教師若依法暫時停聘並接受調查，最終未遭解聘或終局停聘處分，且回復聘任者，即可補發停聘期間固定支領薪資，包括本薪（年功薪）及學術研究加給，有助回應教師在調查期間可能承受的經濟壓力，也使制度更為周延。

楊琬婷指出，此次修法經多位立委關注教師權益議題並提案推動，立法院完成三讀後，將自公布日起施行，未來將持續觀察制度運作情形，確保在保障教師工作權的同時，也兼顧學生受教權，將持續透過制度檢討與政策精進，營造兼顧教師權益與教育品質的教學環境，促進教育體系穩定發展。

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