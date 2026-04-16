漢神洲際「免費看職棒」露台爆紅 兄弟球團回應了

漢神洲際百貨6樓露台可清楚看到台中洲際棒球場全場。（記者蔡淑媛攝）

緊臨台中洲際棒球場的漢神洲際購物廣場10日開幕，民眾發現，4到6樓大露台可以「免費看職棒」，漢神分說，這些樓層是「景觀露台」。中信兄弟及台鋼雄鷹隊14、15日對戰，露台擠滿人看比賽，成為奇觀，主場兄弟球團說，已與商家在談各種可能性，希望合作，達到雙贏及維持友好關係。

漢神洲際百貨開幕後，許多人搶先到4到6樓露台「朝聖」，果然能俯瞰洲際棒球場，全場一覽無遺。網友笑稱，「餐廳即觀眾席」，而承租6樓露台的尚屋新韓式烤肉說，戶外景觀區非賽事期間正常開放，未來在賽事期間會規劃活動專場，提供預訂，也可包場及異業合作；而在餐廳外還有一處神祕露台，也能清楚觀看球賽。不過，業者說，安全考量，會封閉露台出入口。

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漢神回應，露台使用將配合洲際棒球場的活動場次，並依相關活動單位規定進行規範。

漢神洲際百貨位於台中洲際棒球場右外野，兩場洲際賽事的轉播單位不時拍到露台站了許多人，兄弟球團說，那裡屬於商家的商業範圍，已在接洽討論合作的各種可能性。

漢神洲際百貨位於台中洲際棒球場右外野，漢神洲際百貨6樓露台站了許多人免費看比賽。（資料照，記者廖耀東攝）

漢神洲際百貨6樓露台由餐廳承租位置，可清楚看到中職球賽。（記者蔡淑媛攝）

漢神洲際百貨4到6樓露台可免費看職棒。（資料照，記者廖耀東攝）

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