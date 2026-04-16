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    首頁 > 生活

    北市再爆麻疹個案！外籍生足跡曝光 頻出入文大學餐、麥當勞

    2026/04/16 17:01 記者孫唯容／台北報導
    衛生局公布男大生公共場所活動足跡。（北市衛生局提供）

    衛生局公布男大生公共場所活動足跡。（北市衛生局提供）

    台北市衛生局今天表示，北市新增1例麻疹境外移入確定病例，為外籍大學生，自吉爾吉斯入境。個案頻繁出入文大學餐、麥當勞，針對同住者及相關活動場域，已匡列接觸者共164人。

    衛生局指出，個案在3月29日入境後於4月7日開始有發燒、喉嚨痛症狀，4月11日從臉、手部到身體出現紅疹，4月12日就醫後經醫師評估懷疑麻疹通報採檢，於4月14日經疾病管制署研判為確定病例，衛生局針對此個案匡列接觸者共164人，包含同住者、同學及就醫接觸者，將持續進行健康監測至4月30日。

    衛生局並公布該名男大生4月7日至4月12日的公共場所活動足跡，包含8日及11日至麥當勞陽明山餐廳、9日及10日4度至中國文化大學學生餐廳自助餐等，相關場域已加強清消，提醒曾與個案足跡重疊民眾自主健康監測18天。

    由於全球麻疹疫情仍在流行，提醒民眾出國期間注意自身防護，入境後加強健康監測；如有就醫需求，應主動告知醫師相關暴露史及活動史，也請醫師提高警覺，如遇疑似個案應儘速通報。而台北市10日才剛公布一名30多歲本國籍男性境外移入麻疹個，目前連續二週都爆出個案。

    北市衛生局提醒，麻疹會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而傳染，傳染力非常強，確診者出疹前4天至後4天皆具有傳染力，感染後會有發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎及出疹等症狀。接觸者健康監測期間如無症狀可正常生活，建議要佩戴口罩，儘量避免出入人多擁擠的公共場所及接觸小於1歲嬰兒、尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種之幼童、孕婦或免疫不全病人。

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