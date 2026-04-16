心繫新聞自由提倡媒體素養 國際知名傳播學者李金銓辭世

政大玉山學者、國際知名傳播學者李金銓辭世。（圖取自政大傳播學院臉書粉專）

在國際傳播學界享有盛名，政大傳播學院玉山學者李金銓辭世，享壽80歲。政大傳院今在社群平台發文哀悼，感念其長年深耕政治傳播與中國媒體研究領域，學術成就卓著，享譽國際，對全球傳播研究之發展具有深遠影響。也讚揚其治學嚴謹、視野宏闊，兼具深刻人文關懷，不僅拓展學術研究疆界，亦啟發無數後進。

李金銓是政大新聞學系第29屆傑出系友，赴美後長年任教於明尼蘇達大學，並曾擔任社會與媒介中心主任；其後出任香港城市大學媒體與傳播學系講座教授兼系主任。2019年返母校政大任教，受聘為玉山學者，持續貢獻其深厚學術專業。而他曾在專訪中談到自己一生都在關注新聞自由，對於假消息滿天飛，也積極提倡媒體素養。

請繼續往下閱讀...

在學術成就上，李金銓專長包括傳播理論、國際傳播、媒介社會學、傳播政治經濟學。因從台灣到美國留學，深感國際傳播研究議題之重要性，長時間耕耘相關領域，卓然有成，是1980年代最早參與「國際資訊新秩序」辯論的學者之一。40年間6度獲得多所學術重鎮頒贈年度或雙年度最佳論文獎，其生涯中共發表100多篇英文論文。

李金銓於1989年起為明尼蘇達大學募款創設China Times Center for Media and Social Studies，主其事直到2002年。1990年在美國發起中華傳播學會，出任創會會長，並獲選連任。此會教師會員數百人，遍及美國及華人社會，博士生會員更多於此數。

2002年從明尼蘇達大學榮退後，應禮聘擘畫創立香港城市大學傳播研究中心，開東亞研究新媒體之先河，也同時擘畫並隨即創設媒體與傳播系。經過10年耕耘，使該系在QS世界排名列27位，在香港大學資助委員會全面研究成果評估亦居第1名。

院方指出，李金銓在擔任玉山學者期間持續投入教學與學術交流工作，對推動學院國際化發展及提升整體研究能量貢獻卓著。並於2021年設立「國立政治大學傳播學院李金銓教授國際獎學金」，鼓勵學生拓展國際移動經驗、開闊全球視野。其深厚學養與謙沖溫厚之風範，深受師生敬重與愛戴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法