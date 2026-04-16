淡江大橋通車路跑、福佑宮遶境齊開跑 淡水警交管因應

新北市淡水18日迎來淡江大橋路跑及福佑宮遶境2大盛事，警方提出交管供民眾遵守，降低活動隊交通的衝擊。（記者吳仁捷翻攝）

淡江大橋通車在即，官方舉辦路跑活動將於18日登場，無獨有偶，當地信仰中心福佑宮遶境也在同一天展開，2大活動加上假日湧入遊客，淡水警分局預期衝擊交通，除管制淡水中正路段等8個交通疏導重點路口，同時針對漁人碼頭等路跑路段，進行人車分道，避免影響路跑選手，將遶境、路跑2大活動，對交通的影響降到最低，也提供遊客順暢交通。

警方說，淡江大橋為國內外矚目重大建設，路跑活動主要在淡水區新市鎮、漁人碼頭周邊道路進行，為大橋通車暖身，而18日同一天，淡水福佑宮也舉辦遶境祈福，將以步巡遊行方式，行經淡水區中正路、中山路、中山北路、中正東路等市區幹道。

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警方說，確保18日2大活動秩序安全及交通順暢，淡水警方18日上午8時起到晚間8時，針對進入淡水中正路車輛進行管制措施，除當地居民及洽公車輛外一律禁止進入，請民眾屆時配合交通管制人員之指揮及各路口（段）停車指引資訊牌面前往停車，維護中正路之交通順暢；管制範圍包括淡水區中正路與中山路口至中正路與文化路口段、文化路與新生街口至中正路馬偕銅像前等2大路段。

至於8個交通疏導重點路口則為，「中山路與中正路口」、「中山路與中山路129巷口」、「中正路與中正路8巷口」、「中正路與文化路口」、「文化路與新生街口」、「中正東路與英專路口」、「英專路與清水街口」及「水源街1段與英專路口」等8處路口，警方將設崗機動管制及實施建議改道措施。

此外，為加速陣頭行進與避免人車共道，本分局將管制中正東路往台北方向內側車道（中正路、中山路口至中正東路、學府路口）供陣頭使用，陣頭數量較多時，將自中山路、中正路口引導往台北方向汽、機車行駛捷運站地下道，加強紓解出淡水市區車流，請駕駛人依現場指揮員警指示行駛。

對於路跑交管部分，避免人車共道影響路跑選手安全，淡水警方提出，當天下午2時30分至3時40分，汽、機車不得進出漁人碼頭港區；另在下午2時30分到下午5時30分期間，不得行駛中正路2段（新民街1段至觀海路，往漁人碼頭方向），僅可自新民街1段往濱海路3段行駛，濱海路3段僅供公車左轉新民街1段，其餘車輛請改道沙崙路。

對於要從漁人碼頭港區離場車輛，下午5時30分前請往中正路2段51巷左轉離場；下午5時30分後，依據現場指揮員警指示，由第2出口處離場，一律沿著觀海路、淡海路、中正路、濱海路及淡金路方向離場。

淡水警方說，活動當日適逢假期，呼籲用路人為節省行車寶貴時間，請避開活動時間、遶境與路跑路線及管制路段，多利用淡金路進入淡水市區或漁人碼頭，亦可留意警察廣播電臺與道路CMS即時路況資訊，並以搭乘大眾運輸工具為主，以減少行旅時間。

新北市淡水18日迎來淡江大橋路跑及福佑宮遶境2大盛事，警方提出交管供民眾遵守，降低活動隊交通的衝擊。（記者吳仁捷翻攝）

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