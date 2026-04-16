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    首頁 > 生活

    新北社工案量、工作壓力重 黃淑君籲建立完善安全網與職涯環境

    2026/04/16 12:28 記者黃子暘／新北報導
    黃淑君呼籲，市府應改善社工薪資與職涯環境。（黃淑君提供）

    黃淑君呼籲，市府應改善社工薪資與職涯環境。（黃淑君提供）

    新北市人口眾多、幅員遼闊，社工人員工作負擔與壓力不可小覷，新北市議員黃淑君表示，以板橋區為例，社會局於板橋區設有板橋第一、第二社會福利服務中心，去年服務案件通報量為2432案，平均一人服務破115件，此數據還不包含長期追蹤的風險家庭，負擔量龐大，要求市府積極建立完善的社工安全網、改善薪資與職涯環境。

    社會局長李美珍指出，社會安全網裡頭就以對社工安全有機制，包括事前、事中、事後，如何讓社工透過充足教育訓練覺察狀況，中央也有一套系統，訴訟的補償也有。

    黃淑君說，社工在處理高風險個案時，往往面臨言語威脅、肢體暴力，也有社工遭到訊息騷擾，市府應積極檢討，強化硬體搭配，與警政聯動，她具體要求市府應加強社工執勤時的安全配備，並建立更緊密的「警政、民政、社政」三方聯動機制，針對高風險個案訪視，應嚴格執行雙人出勤制度，設備方面應普及配發密錄器、警報器，確保服務現場能即時蒐證與自保。

    黃淑君呼籲，市府應改善社工薪資與職涯環境，以板橋區為例，板橋第一、第二社會福利服務中心服務範圍同警察局海山分局及板橋分局，去年12月底止，社工人員分別為11名及10名，去年服務案件通報量為2432案，平均一人服務破115件，此數據還不包含長期追蹤的風險家庭，若作為社會福利最後一道防線的社工人員如因人身安全選擇離開，社會安全網將形同虛設。

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