珊瑚礁魚幼時不住珊瑚礁 學者籲海洋保育強化分區管理

東海大學生命科學系教授溫國彰最新研究顯示，珊瑚礁魚類的幼魚偏好藻類跟珊瑚礁混合的棲地，稍微長大才遷移到活珊瑚跟沙礁棲地，呼籲海洋保育應強化分區管理。（圖取自溫國彰簡報）

珊瑚礁有多種經濟性魚類如鸚哥魚、笛鯛、石斑魚等，過往保育觀念以為顧好珊瑚礁就能有助保育，但東海大學生命科學系教授溫國彰最新研究顯示，其實這些魚類的幼魚偏好藻類跟珊瑚礁混合的棲地，稍微長大才遷移到活珊瑚跟沙礁棲地，今呼籲海洋保育應強化分區管理，也保護幼魚棲地，才能守護漁業永續發展。

台灣科技媒體中心今上午邀請溫國彰分享期刊最新研究，溫表示，研究透過澎湖南方四島的國家公園生態，發現珊瑚礁魚類如鸚哥魚、笛鯛、石斑魚等，其實這些經濟魚類都會「搬家」，幼魚其實是住在藻類、成魚才搬到珊瑚礁，笛鯛則是搬到沙礁等，呼籲海洋保育區強化分區管理，也可在幼魚喜歡的場所，禁止下錨與拖網等，保育魚類、守護繁殖。

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此外，溫國彰也指出，過去參與2013到2015年的研究，南方四島的經濟性魚類從每平方公尺0.14尾，下降到0.07尾，降幅達50％，近年則重返研究，從2023到2024年透過潛水目視紀錄，發現魚類數量從0.08尾回升到0.12尾，研判除了國家公園保育之外，業者及大眾等全體保育觀念的提升，讓漁業資源慢慢恢復。

高雄科技大學助理教授廖君珮則點出，2019年生物多樣性和生態系統服務全球評估報告，僅1350億美元有助自然保育，高達6.7兆美元是破壞自然的經濟活動；同年研究也顯示，台灣北部漁民45歲以上較年輕者更注重保育，是來自幼時記憶並見證漁業資源消長。

海洋國家公園管理處保育研究科技士吳岱穎則說，學者研究有助公部門經營管理，首次看見針對幼魚棲地的調查，盼串起學者、民眾、業者等多方，與官方共同討論海洋保育的管理與治理。

台灣海洋大學副教授郭庭君則分析，台灣整體缺乏長期、系統性的魚類調查，難以判斷礁岩魚密度趨勢；而現行台灣海洋保護區以漁業資源復育區為大宗，未通盤規劃，不同魚類年齡階段的資料更少見，也認同依照不同保育目標進行分區和行為限制很重要。

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