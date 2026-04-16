屏東最大場就業博覽會5/9登場 釋逾1200個職缺

勞動部高分署屏東就業博覽會5月9日登場，逾1200個工作機會助攻求職。（圖由勞動部勞動力發展署高屏澎東分署提供）

屏東最大場就業媒合活動「2026屏東地區就業博覽會」，將於5月9日（週六）上午9時至12時30分在屏東縣立體育館登場，邀集80家以上徵才廠商，提供超過1200個工作機會，勞動部歡迎想要找工作或轉換跑道的民眾，把握難得機會踴躍參與，開創新職涯。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署表示，本次就業博覽會集結多元產業優質職缺，並導入e化面試服務，打造便利且有效率的求職平台，協助求職民眾順利投入職場，同時協助企業補足所需人力，促進在地產業發展，讓民眾安心就業。

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就業博覽會涵蓋科技業、製造業、批發零售業、餐飲服務業及長照服務業等多元產業，包括聯夏食品、大江生醫、台灣矢崎、宏利汽車、義大醫院、宜蘭食品、燁興企業及凱撒大飯店等知名廠商到場徵才。今年首次參與現場徵才的宜蘭食品，開出技術員、食品技師、會計及機械維修等多項職缺。

預計今年於屏東縣健康產業園區開院的義大醫院，也提供多項優質職缺，新進護理師年薪約70萬至79萬元，新進藥師年薪88萬元起。另多家企業也提供儲備幹部及完整培訓制度，起薪3萬4000元起。

高分署說明，本次活動導入「e化面試」服務，現場透過數位履歷及線上職缺查詢功能，提升媒合效率。求職民眾只要事先於台灣就業通網站登錄或更新履歷資料，活動當天即可由徵才廠商直接讀取線上履歷進行面試。有意參加本次就博會者，可先至台灣就業通網站完成履歷登錄，除可節省現場填寫履歷時間外，也能事先優化履歷內容，展現個人優勢，提升面試成功機會。

活動當天提供免費接駁車，上午8時30分起於屏東轉運站發車往返屏東縣立體育館，每15分鐘1班。另於5月7日前登入台灣就業通網站報名或親洽屏東、潮州就業中心報名的求職民眾，活動當天親自到現場報到區取得報名序號單，並依序排隊入場的前200名，可獲限量早鳥禮1份。詳情可查詢台灣就業通網站。

屏東地區最大場就業博覽會5月將登場。（資料照，圖由勞動部勞動力發展署高屏澎東分署提供）

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