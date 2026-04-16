進喔！進喔！白沙屯媽祖抵北港朝天宮 信眾歡聲雷動

白沙屯媽祖今天中午11點01分抵達北港朝天宮，較去年提早1小時21分。（記者李文德攝）

「進喔！進喔！進喔！」苗栗白沙屯拱天宮媽祖、山邊媽祖、爐主媽今天中午11點01分順利駐駕北港朝天宮，在數以萬計信眾齊喊聲、五顏六色彩帶飛舞，鑾轎經過「三進三退」後入廟瞬間，香燈腳及信徒歡聲雷動，場面震撼。

白沙屯媽祖鑾轎凌晨3點從虎尾天后宮起價出發，一路「粉紅超跑」快速沿著145縣道行進，分別在廟口餐廳、土庫順天宮、145縣道手沖咖啡、土庫都城隍廟、客厝派出所路口停駕休息。

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8點18分左右，媽祖鑾轎已經入境北港，大約9點25分，抵達到廟前最後一個停駕點北辰派出所。休息後，進香隊伍一路浩浩蕩蕩沿著華勝路、大同路、文化路、義民路、民生路到朝天宮廟前中山路。

朝天宮周邊早已擠滿香燈腳、信徒，中午11點01分左右，在數十萬的現場信眾高呼「進喔！進喔！」聲中，白沙屯媽祖鑾轎三進三退衝進朝天宮廟門，現場響起高聲歡呼、熱烈掌聲。

信眾們表示，今天「粉紅超跑」一路快速前進，去年12點22分左右進廟，今年足足提早了1小時20分左右進廟，令人驚喜萬分。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，今年進香人數上看近百萬人，幸好天公作美，讓進香活動能夠圓滿順利，也提醒香燈腳們趕緊休息，補充體力。

拱天宮主委洪文華表示，進廟之後將進行團拜，而晚間重頭戲的刈火儀式，由於報名人數眾多，今年將疏文格式略為調整，每場可寫288名信眾，疏文名冊超過1600張，暫定晚間9點開始誦念，誦念疏文就要2至3小時，完成儀式後將登轎起駕回程

數十萬名信眾簇擁在朝天宮周邊，迎接白沙屯媽祖鑾轎，場面壯觀。（圖由民眾提供）

白沙屯媽祖今天中午11點01分抵達北港朝天宮，較去年提早1小時21分。（記者李文德攝）

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