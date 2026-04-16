食品界最高榮譽！ 海大龔瑞林教授獲選國際食品科技學院院士

海大特聘教授龔瑞林榮獲國際食品科技學院院士。（海洋大學提供）

國立台灣海洋大學食品科學系龔瑞林特聘教授，日前榮膺國際食品科技聯盟旗下2026第15屆國際食品科技學院院士，是這次全球27位當選名單中唯一來自台灣的學者，也是我國歷年來第9位獲這項食品科技界最高榮譽的傑出學者，預計今年10月在香港舉行的世界食品大會頒授證書。

美國華盛頓成立的國際食品科學技術聯盟是一國際性的非營利性組織，致力於推動全球食品科學的合作發展與教育訓練，從1997年增設的際食品科技學院，每2年選拔新院士，表彰對全球食品科技有開創性貢獻的科學家、技術專家或工程師，院士頭銜被公認為該專業領域的終身榮譽。

請繼續往下閱讀...

海大指出，龔瑞林特聘教授長年深耕於食品功能性成分開發、精準營養與健康促進研究，在食品生技與機能性食品領域積累了豐富的研究成果，他創新研究聚焦在食品奈米科技與海洋機能性食品，並在奈米包覆技術與二氧化矽-殼聚醣複合材料方面擁有先驅性專利，成功開發出新型傳輸系統與材料。針對海洋塑膠微粒攝入引起發炎的問題，他也透過實驗證實，益生菌及褐藻醣膠等保健食材具有減緩塑膠微粒對腦神經與生殖兩大系統的毒性傷害。

海大指出，龔瑞林除在學術研究上有創新力，對公共政策與產業發展也有深遠影響。他擔任衛福部「健康食品審議小組」委員長達20多年，積極參與並塑造了目前產值超過新臺幣 1500億元的健康食品市場的監管環境；並指導超過50家企業，如「台灣蜆精」與「褐藻醣膠」等具代表性的商業產品的開發，並共同創辦生技新創公司，同時創立「台灣愛鮮食安保健聯盟利用人工智慧（AI）、物聯網（IoT）與區塊鏈技術建立透明且永續的食品供應鏈，在食品安全、永續發展與營養科學等發揮關鍵的影響力。

海大特聘教授龔瑞林（左）在食品生技與機能性食品領域積累豐富的研究成果。（海洋大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法