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    首頁 > 生活

    苗栗縣推動通霄漁港冷鏈BOT 解決產地瓶頸

    2026/04/16 10:05 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣政府為強化沿海漁業發展及提升水產品附加價值，推動「苗栗縣通霄漁港水產加工及冷鏈物流中心興建營運移轉（BOT）案」，已邀集在地居民、專家學者及相關團體意見召開公聽會，聽取地方意見。（圖由苗縣府提供）

    苗栗縣政府為強化沿海漁業發展及提升水產品附加價值，推動「苗栗縣通霄漁港水產加工及冷鏈物流中心興建營運移轉（BOT）案」，已邀集在地居民、專家學者及相關團體意見召開公聽會，聽取地方意見。（圖由苗縣府提供）

    苗栗縣政府為強化沿海漁業發展及提升水產品附加價值，推動「苗栗縣通霄漁港水產加工及冷鏈物流中心興建營運移轉（BOT）案」，日前已邀集在地居民、專家學者及相關團體意見，目前已完成可行性評估，將進入先期規劃階段，後續將依實際規劃需求適度調整基地配置與使用範圍，建構完善通霄漁港整體機能，帶動在地漁業發展與地方經濟成長。

    苗縣府農業處表示，通霄漁港為苗栗縣重要漁業據點，惟目前冷凍倉儲及加工設施量能不足，部分水產品仍須外送處理，不僅增加運輸成本，也影響品質穩定。隨著市場對食品安全及品質要求日益提高，整合冷凍倉儲、多溫層儲存及加工處理等功能，建構完整冷鏈體系，已成為產業升級的重要關鍵。

    苗縣府所推動的冷鏈基地位於通霄漁港範圍內，鄰近漁獲卸載作業區，具備產地即時處理優勢，並可透過台61線西濱快速公路及周邊道路串聯苗栗與台中地區市場，交通條件便利，有助縮短運輸時間並提升物流效率，並可有效降低產銷損耗、延長保存期限等。

    苗縣府農業處表示，全案將採BOT模式推動，引入民間資金與專業營運機制，未來將以通霄漁港為核心，串聯加工與物流機能，打造區域水產冷鏈節點，帶動沿海漁業發展，促進地方經濟成長。

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