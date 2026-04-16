週末變天！今中部以北零星雨 各地暖熱高溫上看31度

中央氣象署表示，今天各地高溫約28至31度，體感仍較暖熱。（資料照）

中央氣象署表示，今天（16日）華南至台灣上空水氣稍多，天氣仍不穩定，中部以北、基隆北海岸及宜蘭地區會有零星短暫陣雨，南部及花、東地區則為多雲的天氣，午後各地山區將有局部短暫陣雨。

氣溫方面，各地高溫約28至31度，體感仍較暖熱；各地低溫約22至25度。離島天氣方面，澎湖多雲短暫陣雨，24至28度；金門晴時多雲，21至26度；馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，17至20度。

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氣象署稱，編號第2604號強烈颱風「辛樂克」今日清晨2時位於關島北方海面，距離遙遠，對台灣天氣無直接影響，不過今天起可能會為基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海，以及週六（18日）馬祖帶來長浪。

空氣品質方面，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

氣象署預報，明天（17日）鋒面接近，桃園以北、東北部、東部地區有局部短暫陣雨，竹苗、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

週六鋒面通過及東北季風增強，下週日（19日）東北季風影響，北部及東北部氣溫下降；週六至下週日清晨中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，週六晚至下週日清晨南部地區亦有零星短暫陣雨；下週日白天起東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為零星短暫陣雨後多雲。

下週一（20日）起東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；下週一至週三（22日）東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 - 33 26 - 31 27 - 31 24 - 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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