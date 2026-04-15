學童走讀在地文化據點 見證高鐵宜蘭站開發前地景

宜蘭市凱旋社區鄉土教學小旅行，帶領國小學生認識地方文化據點。（謝國興提供）

宜蘭市凱旋社區鄉土教學小旅行去年開辦後，今年續辦60場次，帶領國小學生認識地方文化據點。凱旋社區是高鐵宜蘭站預定地，許多地上物日後恐面臨拆遷走入歷史，參加小旅行學生此時走訪社區，將成為時代變遷的見證者。

宜蘭市凱旋社區緊鄰蘭陽大橋北側橋頭，擁有豐富人文地景，宜蘭縣政府推出凱旋社區鄉土教學小旅行，作為縣內小學戶外教學參訪路線，在地的壯二鎮安廟協助導覽解說，帶領學生走訪壯二鎮安廟、宜蘭鐵路橋墩彩繪步道、舊蘭陽大橋、宜蘭濁水溪（蘭陽溪）治水工事竣工紀念碑、舊守橋衛兵哨塔等文化據點。

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壯二鎮安廟主委謝國興今天（15日）指出，凱旋社區被列為高鐵宜蘭站預定地，壯二鎮安廟所在地將建造車站站體，一旦動工新建，很多建物面臨拆遷，地景地貌勢必大改變，現在的壯二鎮安廟未來可能變成高鐵站。

其他文化據點各有歷史內涵，像是舊守橋衛兵哨塔，蘭陽大橋南、北兩側各設1座，戒嚴時期有警備總部派兵駐守，解嚴後兵力撤除，留下2座哨塔。至於宜蘭濁水溪治水工事竣工紀念碑，是日治時期台灣總督府完成蘭陽溪治水，在1936年立碑紀念，目前是宜蘭縣定古蹟。

舊蘭陽大橋早年為鐵公路兩用橋，曾是連接宜蘭縣溪南與溪北地區的交通動脈，已在2006年停用，現為宜蘭縣歷史建築，近來因蘭陽大橋改建案，舊橋是否一併拆除，出現反對聲浪，成了熱門話題。

宜蘭市凱旋社區壯二鎮安廟所在地，未來將建高鐵宜蘭站。（謝國興提供）

舊蘭陽大橋（中）早年為鐵公路兩用橋，曾是連接宜蘭縣溪南與溪北地區的交通動脈。（謝國興提供）

蘭陽橋頭的舊守橋衛兵哨塔。（謝國興提供）

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