白沙屯媽祖進香亂象？雲林土庫鳳山寺「不開放住宿沐浴」：勿口出惡言

白沙屯媽祖進香人數創新高，亂象頻傳。（資料照）

2026苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香盛事於12日晚間起駕，展開為期8天7夜的徒步盛事。然而隨著隨香人數激增，相關亂象也引發關注。雲林土庫鳳山寺宣布，今、明兩日「不提供」住宿與沐浴服務，呼籲香燈腳心存善念，切莫口出惡言，更別忘記進香初衷。

土庫鳳山寺今（15）日在Threads發文表示，本日、明日無住宿及沐浴，晚上9點準時關廟門，「出門在外，身穿的制服代表誰？自律自省，莫造成困擾，好嗎？」廟方語重心長表示，雖然深知香燈腳在炎熱天氣下渴望熱水澡與冷氣房，但在評估無法維持基本服務條件後決定「退出戰場」，維持寺廟基本的拜拜功能。

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廟方直言，因電話持續被打爆、路過民眾不斷詢問，現正廟內僅廟婆顧廟，無法顧接電話又顧現場，為避免困擾，特此發文。同時向民眾呼籲，來電詢問切莫口出惡言；來現場詢問切莫態度惡劣，「現在你逞兇鬥狠也不會改變『不開放』的事實，還請大家心存善念，莫忘初衷。」

此外，廟方也特別澄清，由於大甲媽祖行程早在一個月前就已對接並致謝，志工已排定特休支援，因此4/19至4/22大甲媽進香期間將「正常開放」全設備服務。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言力挺廟方，「支持鳳山寺維護廟宇自主的主體性，廟宇進香過境，本就該依當地禮俗照辦，而非臨時到達要求接待，辛苦了！」、「廟婆辛苦了！這麼熱的天氣還要處理這麼多事真的很不容易。大家真的要互相體諒，資源有限，知足感恩很重要」、「大家以和為貴」。

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