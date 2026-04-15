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    首頁 > 生活

    食物中毒案頻傳！立委憂稽查人力吃緊 石崇良：研議提升薪資條件

    2026/04/15 13:37 記者林志怡／台北報導
    針對食物中毒頻傳，衛福部長石崇良表示，衛福部將研議提升食藥署相關查驗、稽查人員薪資待遇。（記者塗建榮攝）

    針對食物中毒頻傳，衛福部長石崇良表示，衛福部將研議提升食藥署相關查驗、稽查人員薪資待遇。（記者塗建榮攝）

    日前高雄爆出春捲食物中毒事件，後新北、桃園也陸續傳出食物中毒案例，中華民國食品技師公會認為，基層餐飲食物中毒等事件頻傳，凸顯第一線食安稽查人力嚴重吃緊的結構性問題。對此衛福部長石崇良表示，中央受「財劃法」影響，能支應的預算減少，但未來可補助地方時，會要求地方增加稽查人力，另衛福部也研議提升食藥署相關查驗、稽查人員薪資待遇。

    日前清明連假期間，高雄某春捲攤爆出食物中毒事件，造成157人就醫，後新北、桃園等便當店也爆出食物中毒案例。

    中華民國食品技師公會日前透過新聞稿表示，面對日益龐大且複雜的食品供應鏈已經讓傳統的防堵模式難以負擔，政府應將食安管理做法由「事後開罰」轉向「事前預防」。

    石崇良表示，食安3道防線包括內部管控、第三方認證制度、外部稽查等，現行制度要求一定規模以上食品廠內部要建立品質控管機制，並有合格人員把關，另需取得食品查驗、檢驗合格證明，食品稽查則是食安3道防線中的最後一道。

    不過，石崇良坦言，對於稽查人力方面，「財劃法」修正後，中央能支應的預算減少，中央會儘量提供地方協助，未來可充分補助地方時，會要求地方政府增加人力，因應稽查需求。

    民進黨立委王正旭也指出，各地稽查人力明顯不足，行政院雖提升食藥署邊境查驗人力配置為105人，但迄今僅實際聘用85人，後市場稽查人員則僅有79位，甚至較原本的86位減少，各地方政府食藥妝稽查人員平均每人就要負責1200家業者，沉重的工作負擔導致招募人才受到很大限制。

    石崇良表示，雖行政院提供相關員額，但實務上可能很難招滿，衛福部研議在薪資條件方面予以提升，希望吸引人力加入，另針對專業、危險加給也會設法改善。

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